В Литве заявляют о некой «площадке для съемок» того, «как литовские пограничники избивают нелегалов». На нейтральной полосе между Беларусью и Латвией застряла группа мигрантов, которые уже просят депортировать их в Ирак. В Польшу пытались нелегально перейти уже более 2100 человек. А белорусские пограничники обвиняют ЕС в избавлении от афганских беженцев.





«Площадка для съемок» нелегалов

Служба безопасности государственной границы Литвы (СОГГЛ) 18 августа опубликовала видео , на котором якобы белорусские пограничники снимают видео, как нелегальные мигранты рассказывают об «избиении» их литовцами.





Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что получена информация о том, что соседи выбрали специальную площадку для «съемок эпизодов как литовские пограничники избивают нелегалов», передает Delfi.lt.





«Белорусский режим использует все возможные методы. Поскольку это гибридная атака, мы видим попытки распространения дезинформации. У нас есть данные о подготовленной площадке для съемок, там создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации, распространять дезинформацию в других странах и у нас», – заявила она.





Кстати, между белорусскими и литовскими пограничными службами идет «война видеороликов». Так, Госпогранкомитет Беларуси 17 августа обвинил пограничников Литвы в том, что те с применением физической силы выталкивают беженцев на территорию Беларуси. В Литве же заявляют, именно белорусские силовики вытесняют мигрантов из Беларуси на литовскую территорию. К тому же и сами незаконно пересекают литовскую границу.





«Мы устали, нам плохо» — застрявшие нелегалы между Беларусью и Латвией

На латвийско-белорусской границе группа нелегальных мигрантов из Ирака уже неделю живет на нейтральной полосе.





Как сообщили латвийские активисты по помощи беженцам, их «пограничники доставляют им воду и еду, и один раз даже был врач для осмотра». Также даугавпилсский отдел Красного Креста обещал передать им все необходимое: одежду, сухое молоко и дождевики.





Нелегалов не пускают как латвийские, так и белорусские пограничники.





Один из мигрантов прислал видео Deutsche Welle (DW), на котором рассказывает, что в застрявшей на границе группе беженцев находятся курдские семьи из Ирака, среди которых 11 детей.





«Мы просим депортировать нас в Ирак — мы устали, нам плохо, нам никто не помогает. Тут холодно и дети начинают болеть», — сказал он.









На твит СМИ отреагировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он обвинил журналистов DW, что репортаж необъективен.





«Вы не говорите о том, что власти Беларуси заставляют этих людей пересекать границу против их воли. Это стратегия гибридной войны, осуществляемая режимом Лукашенко против ЕС с целью активизировать общественное мнение в ЕС против ЕС. Будьте умнее», — написал он.





В Польше — более 2100 попыток попасть в страну

По информации МВД Польши уже 2100 человек пытались нелегально перейти польско-белорусскую границу. Из них 1342 человека развернули пограничники, а 758 нелегалов задержали и заключили в закрытые центры для беженцев.





А за сутки с 17 на 18 августа 138 человек пытались нелегально пробраться в Польшу.





Как рассказали в польском Управление по делам иностранцев для o2.pl, на социальные пособия в порядке предоставления международной защиты в июле приняли 943 человека, в том числе 314 в центры, а в августе (до 16 августа) — 454 человека, в том числе 177 в центры. Всего — 1397 человек с июля до середины августа.





Известно, что польские власти намерены удлинить на 50 километров ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, а также ужесточить правила в отношении мигрантов в связи с наплывом нелегалов, прибывающих из соседнего государства.





Польша не будет обязана рассматривать заявку об убежище, если мигрант нелегально пересек границу или прибыл из страны, которая не считается опасной, включая Беларусь, Россию и Украину.





Что говорят белорусские пограничники?

А Госпогранкомитет Беларуси 18 августа опубликовал информацию «Кривое зеркало польских СМИ: как ЕС избавляется от афганских беженцев».





Там заявили, что «напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения» в Беларусь.





В Погранкомитете заявили, что «беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши».





Они обвинили Польшу в попытке «исказить реальную картину происходящих событий».













«Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавались вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней» — написали в сообщении ГПК.





Также в телеграм-канале ГПК написали, что «слова, сказанные беженцем белорусскому пограничнику на линии государственной границы, в дополнительных комментариях не нуждаются».





На видео белорусский пограничник предложил беженцам из Афганистана идти в Беларусь. Те ответили по очереди примерно одинаково: «Нет, мы не хотим в Беларусь». Нелегалы заявили, что хотят попасть через Польшу в Европу (в приватности, Германию).





В Латвию не пустили уже около 400 нелегалов. А в ГПК Беларуси заявили о новых мигрантах из Индии и Кубы, которых «жестоко избили литовские силовики»

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуяц заявил, что до полуночи 15 августа развернули обратно 395 нелегальных мигрантов. А в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси заявили, что 15 и 16 августа на участке пограничной заставы «Молодечненская» Сморгонской погрангруппы обнаружили несколько групп мигрантов — граждан Индии и Кубы.