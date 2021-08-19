



Работает в БелаПАНе почти 30 лет

Ирина родом из Могилева. Отец был военнослужащим, поэтому семья часто переезжала. По образованию Левшина — журналист, окончила БГУ.





В БелаПАН она пришла в 1992 году. На тот момент у Ирины была маленькая дочка, и никто не хотел брать ее на постоянную работу — только подработки. В газете «Республика» ей так и сказали: главный редактор категорически против женщин с маленькими детьми. Позже Ирина узнала, что БелаПАН открыл ее бывший однокурсник Алесь Липай, и пошла к нему в команду.





«Многие тогда не знали, что такое БелаПАН, как это расшифровывается. Пару раз, когда я брала интервью, какую-то информацию у госчиновников, они спрашивали: «Кстати, а что такое БелаПАН?» Я понимала, что, если скажу Белорусское частное агентство новостей, они мне ничего не скажут. Я врала: «Белорусская панорама». Они слышали слово «Панорама», и это на них успокоительно действовало», — вспоминала забавные моменты Левшина.





С 2004 года она стала главным редактором агентства. А с 2021 — его директором.





Дружила семьями с Алесем Липаем

У Ирины взрослая дочь — дизайнер одежды. Мужа не стало, когда ему было всего 35 лет.





Они дружили семьями с Алесем Липаем, вместе ездили в отпуск. Когда умер Алесь, для Ирины это стало еще одним ударом. На днях будет три года, как Алесь ушел из жизни.





«Их смерть — самое ужасное и несправедливое, что случилось в моей жизни», — признавалась она.





Сидела трое суток по «делу БелТА»

В 2018-м Левшина проходила по «делу БелТА». Ее как подозреваемую по статье 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) отправили на Окрестина. Редактор была к этому готова: несколькими днями ранее задержали ее коллег. Она оказалась в камере, где только что освободилась кровать после сотрудницы «Тутбай» Анны Колтыгиной.





Тогда все ограничилось тремя сутками, и отношение к журналистам за решеткой было лучше, чем сейчас.





«Сокамерницы сказали, что впервые за долгое время принесли чай с заваркой, а не желтую жидкость и теплую пшенную кашу, а не холодную слизкую овсянку», — делилась Ирина.





Позже уголовное преследование в отношении редактора прекратили. Но ей пришлось заплатить административный штраф в 30 базовых величин и погасить ущерб, который агентство якобы нанесло своими действиями, — более 12 тысяч рублей.









В том же году Левшина получила Национальную премию за достижение в сфере прав человека как журналист года.





Защищала сотрудников от недовольных чиновников

Настоящее время Ирина называла тяжелым, но интересным для журналистов. Как и многие, она не могла подумать, что репортерам в городе помимо синей жилетки понадобятся шлемы.





«Было страшно за «полевых» журналистов — страшно до паники. Я как редактор работала на приеме информации, обновляла сайт, и меня, естественно, трясло, когда коллеги не выходили на связь. Такое состояние, когда замираешь над телефоном и ни на что не можешь переключиться, пока они не откликнутся», — говорила она в интервью.





«Она всегда защищала своих сотрудников. Когда как-то давно звонили из пресс-службы МИД и требовали отстранить меня от освещения их деятельности, Ирина заняла твердую позицию: мы ее работой довольны, убирать не будем. И под РУВД она стояла, ждала, когда кого-то из коллег задерживали», — делится журналистка Татьяна Коровенкова.





Левшина возмущалась отношением к независимой прессе и давлением на свободу слова:





«Нынешнее белорусское руководство относится к журналистам как к обслуге, платит им за послушание и лояльность. Те, кто не вписывается в эти рамки, для государства враги. Мы все сейчас чувствуем это на себе».





От новостей Левшина отдыхала в компании любимых животных. Когда садилась за книжку, рядом с ней на диване пристраивались две кошки. До недавнего времени отдушиной для Ирины были долгие прогулки с лабрадором Бруклином.





Никогда не думала об эмиграции

Это не первые обыски в агентстве в этом году. В БелаПАН уже приходили в январе — по делу Андрея Александрова, который ранее сотрудничал с редакцией.





Несмотря на давление, Левшина не собиралась уезжать.





«Это была ее принципиальная позиция. Она и по-человечески не хотела уезжать из страны, и как руководитель несла ответственность перед коллективом и подписчиками. Она человек долга — так она его понимала и выполняла.





Не помню, кто из коллег ее так назвал — «честь и совесть БелаПАНа». Она, конечно, железная женщина», — описывает редактора Татьяна Коровенкова.





Сама Ирина когда-то так объясняла свою позицию:





«В своем доме ты же делаешь ремонт, убираешь, чтобы было комфортнее и уютнее. Приблизительно так я отношусь к тому, что делаю в Беларуси».