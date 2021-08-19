У полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, проанализировав течение болезни у почти 14 тыс. человек, пишет РБК





Завершившие полный курс вакцинации от COVID-19, но все-таки заболевшие им на 81% защищены от тяжелого течения болезни, которое предполагает госпитализацию, значительное поражение легких и др.; получившие хотя бы одну дозу вакцины — на 31%.





Об этом говорится в исследовании, которое провела группа ученых в Санкт-Петербурге в ходе третьей волны коронавируса, продолжавшейся с начала июля по начало августа (препринт исследования есть у РБК).





В работе приняли участие исследователи из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений.





Она стала одним из первых независимых исследований эффективности вакцинации против коронавируса, в том числе дельта-штамма, в условиях реальной жизни, подчеркивают авторы.





Ранее публиковались данные о том, как вакцина нейтрализует дельта-вариант вируса в рамках клинических исследований, но не было ясно, каким окажется практический эффект.





Как проводилось исследование

В своей работе ученые опирались на информацию из работающих в Санкт-Петербурге на базе МИБС так называемых сортировочных центров КТ (компьютерной томографии). В них пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию осматривает врач, им делают КТ, а далее на основании полученных данных (сатурация, степень повреждения легких и т. д.) принимается решение о госпитализации больного либо направлении его на лечение в домашних условиях.





Исследования проводилось методом «случай-контроль»: в группу «случаев» включались пациенты, которые из сортировочного центра направлялись на госпитализацию, а в контрольную группу — направленные на амбулаторное лечение. При этом авторы исследования собрали информацию о статусе прививки тех и других (сколько получено доз, сколько прошло дней после вакцинации) — больные самостоятельно сообщали эту информацию.





При этом ученые использовали несколько определений прививочного статуса. Так, полностью вакцинированным считался пациент, который получил две прививки и прошло 14 дней прежде, чем он заразился коронавирусом и попал в сортировочный центр. Статус частично вакцинированного присваивался тем пациентам, которые сообщили о полученной ими не менее чем за 14 дней до попадания в центр первой дозе вакцины.





В исследовании анализировались среди прочего данные КТ легких и уровень сатурации (насыщении крови кислородом) заболевших. Авторы уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались, но приводят следующие официальные данные: к 27 июля 96% (более 1 млн) жителей Санкт-Петербурга, которые привились хотя бы одной дозой вакцины, получили «Спутник V» (оставшиеся 4% распределились между «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»).





Поэтому авторы допускают, что исследование может говорить об эффективности именно «Спутника V».





В исследовании нет данных о штаммах вируса, которые стали причиной болезни участников эксперимента, но авторы допускают, что все пациенты из исследования болели именно дельта-вариантом коронавируса.





Какие результаты получили ученые





В исследовании приняли участие 13 894 человека: 13 399 лечились амбулаторно, 495 были госпитализированы.





63,1% (312 человек) направленных в больницу имели поражение легких более 50%.

11 929 человек сообщили, что не получили ни одной дозы вакцины.





1965 пациентов получили по крайней мере одну дозу.





1379 человек сообщили, что получили две дозы, однако критериям авторов о полном курсе вакцинации соответствовал 1291 человек.





66,1% (327 человек) госпитализированных пациентов были старше 60 лет.





Практически все пациенты, которые закончили полный курс вакцинации, лечились дома (1274 человека), и только 17 были направлены в больницу.





Полностью вакцинированные женщины оказались чуть лучше защищены от тяжелого течения, чем мужчины: у женщин эффективность вакцины в этом отношении составляет 84%, у мужчин — 76%.





Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в 5 раз, объясняет ключевой вывод исследования один из его авторов, директор центра «Института междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета Антон Барчук.





Частично вакцинированные защищены от госпитализации на 35%; таким образом, одной дозы для оптимальной защиты до момента введения второй дозы, вероятно, недостаточно, говорит он.





С чем связана несколько более высокая эффективность вакцинации женщин, исследователи затруднились сказать.





Кроме того, авторы обратили внимание, что чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, в то время как у вакцинированных пациентов такая вероятность была минимальна для всех возрастов, и пожилые люди не стали исключением.





Таким образом, вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей, которые наиболее уязвимы к заболеванию COVID-19, говорится в исследовании.