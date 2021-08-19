+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Белтелеком» предупреждает: настройки в телевизоре придется менять

Пользователям «ZALA» нужно быть внимательными Кое-какие настройки в домашнем ТВ придется менять вручную.


Работы по модернизации РПО «Белтелеком» планирует начать 30 августа нынешнего года и поэтапно проводить их вплоть до 31 декабря (подробный график можно узнать здесь). «При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09:00 до 17:00. Обращаем внимание, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123», – сообщает Вечерний Брест со ссылкой на  оператора.

Когда технические работы будут завершены, изменятся и радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Поэтому пользователям потребуется самостоятельно перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.). Так, абоненты услуги «Эфирная ZALA» смогут настроить оборудование автоматически или вручную. При автоматическом способе потребуется сбросить настройки ранее отсканир �анных телеканалов и провести повторное сканирование. Для этого необходимо:

- включить приставку;
- после загрузки «Эфирная ZALA» нажать кнопку «Menu» на пульте приставки;
- найти вкладку «Настройки», нажать на пульте кнопку «Ок»;
- выбрать «Удалить все», нажать на пульте кнопку «Ок»;
- подтвердить, что вы хотите удалить все каналы, нажав «Да»;
- перейти на «Автосканирование», нажать на пульте кнопку «Ок»;
- нажать на вкладку «Поиск», дождаться полного сканирования  каналов;
- получить изображение телеканалов на новых частотах.

Второй вариант – в телевизионной приставке эфирного телевидения «ZALA» сбросить настройки ранее отсканированных телеканалов и настроить приставку по конкретным номерам радиочастотных каналов, указанным на сайте оператора.

Пользователям бесплатного общедоступного пакета телепрограмм необходимо произвести настройку телеканалов согласно инструкции (руководству пользователя) к телевизионному приемнику или телевизионной приставке.

Дополнительную информацию и консультацию специалиста можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или круглосуточно в телефонном центре обслуживания клиентов по номеру 123 (звонок бесплатный с городского и мобильного телефонов).

«Белтелеком» отмечает, что указанные работы будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения, и приносит извинения за доставленные неудобства.
Источник: Дмитрий Шиферштейн
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]