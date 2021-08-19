



Работы по модернизации РПО «Белтелеком» планирует начать 30 августа нынешнего года и поэтапно проводить их вплоть до 31 декабря (подробный график можно узнать здесь ). «При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09:00 до 17:00. Обращаем внимание, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123», – сообщает Вечерний Брест со ссылкой на оператора.





Когда технические работы будут завершены, изменятся и радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Поэтому пользователям потребуется самостоятельно перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.). Так, абоненты услуги «Эфирная ZALA» смогут настроить оборудование автоматически или вручную. При автоматическом способе потребуется сбросить настройки ранее отсканир �анных телеканалов и провести повторное сканирование. Для этого необходимо:





- включить приставку;

- после загрузки «Эфирная ZALA» нажать кнопку «Menu» на пульте приставки;

- найти вкладку «Настройки», нажать на пульте кнопку «Ок»;

- выбрать «Удалить все», нажать на пульте кнопку «Ок»;

- подтвердить, что вы хотите удалить все каналы, нажав «Да»;

- перейти на «Автосканирование», нажать на пульте кнопку «Ок»;

- нажать на вкладку «Поиск», дождаться полного сканирования каналов;

- получить изображение телеканалов на новых частотах.





Второй вариант – в телевизионной приставке эфирного телевидения «ZALA» сбросить настройки ранее отсканированных телеканалов и настроить приставку по конкретным номерам радиочастотных каналов, указанным на сайте оператора.





Пользователям бесплатного общедоступного пакета телепрограмм необходимо произвести настройку телеканалов согласно инструкции (руководству пользователя) к телевизионному приемнику или телевизионной приставке.





Дополнительную информацию и консультацию специалиста можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или круглосуточно в телефонном центре обслуживания клиентов по номеру 123 (звонок бесплатный с городского и мобильного телефонов).





«Белтелеком» отмечает, что указанные работы будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения, и приносит извинения за доставленные неудобства.







