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Минчанин попал под суд за мошенничество под видом благотворительности: собирал деньги на поиск пропавших и для больных COVID-19

Мужчина оказался ограниченно вменяемым, поэтому его не только накажут, но и будут лечить.

Фото: Виктор Гилицкий

В Минске судили 41-летнего мужчину, который притворялся, что занимается благотворительностью. Он собирал деньги на помощь в поиске пропавших людей и для больных COVID-19. Многим потенциальным спонсорам мужчина говорил, пишет Kp.by, что он медработник.

-Он действовал от имени учреждений: «Поисково-спасательный отряд «Над Цной»», «Центр социальной помощи БЕЛСПАС», «Центр медицинской помощи Дзержинский», «Центр Экстренной помощи катастроф и ДТП БОРОВЛЯНСКИЙ», - рассказали в службе информации прокуратуры Минска.

Кроме сбора денег, мужчина закупал товары, приобретал услуги, арендовал транспортные средства с отсрочкой платежа, и ничего не платил. Мужчине инкриминированы мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения. Всего он причинил ущерб более чем 33,5 тысячи рублей.

Суд назначил лже-благотворителю наказание – три года лишения свободы и штраф в 2320 рублей (80 базовых величин). Кроме того, мужчину будут принудительно лечить, выяснилось, что у него органическое расстройство личности и уменьшенная вменяемость.
Источник: Наталья Партолина
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