



Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.





Иисус взял с собой трех ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос начал молиться. Во время молитвы апостолы увидели, как Иисус преобразился: лицо его сияло, как солнце, а одежды стали белыми.





На иконах Преображения Господнего в центре изображается Иисус Христос, стоящий на горе. По бокам от него - пророки, а у подножия горы лежат апостолы.





Перед образом Преображения люди просят у Господа защиты от того, что может поколебать их веру, и дополнительных сил.





В храмах сегодня проводят праздничную службу, прославляя сочетание божества и человечества в лице Иисуса Христа. Потом освящают новый урожай, в частности яблоки, груши, сливы, виноград.