







Соответствующие изменения в карантинное постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду.





Ранее, согласно тексту документа, для беспрепятственного пересечения границы необходимо было иметь документ о полном курсе вакцинации.





Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности в перечень вакцин добавили Janssen/Johnson&Johnson.





Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пока не одобрена ВОЗ. Россия ожидает, что это случится в сентябре или октябре.



