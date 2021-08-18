Саксофонисты и трубачи! Продам инструменты:





1. Флюгельгорн MG Custom (Фото 1)













4. Труба King Silver Flair









Все инструменты профессиональные, а продаю их по цене полупрофессиональных – состояние каждого варьируется от очень хорошего до идеального, выбирал лично для себя, берег, холил и лелеял.





Пишите в личку – скину подробные описания, фото, аудио, видео!









Фото из Facebook Павла Аракеляна





Редакция “Народной Воли” хотела расспросить известного музыканта: что вынудило его продавать такие замечательные музыкальные инструменты? Но на данный момент Павел для комментариев недоступен.





Редакция обязательно постараемся связаться с известным белорусским джазменом, чтобы он рассказал для читателей историю своих инструментов и почему объявил в Facebook “акцию невиданной щедрости” – распродажу собственных профессиональных музыкальных инструментов.