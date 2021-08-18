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Названо число жертв войны в Афганистане

К началу нового учебного года: все скидки и подарки “НА’СВЯЗИ” в августе Опубликованная статистика не учитывает данные о жертвах войны с начала наступления талибов весной.

До начала наступления боевиков «Талибана» в апреле за 20 лет войны в Афганистане погибли около 241 тысячи человек. Такие данные опубликовал институт общественности и международных дел Уотсона.

«Около 241 тыс. человек были убиты в зоне боевых действий в Афганистане и Пакистане с 2001 года. Более 71 тыс. из них были гражданскими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже при отсутствии боевых действий, неразрывные боеприпасы и наземные мины продолжали убивать, травмировать и калечить гражданское население. Поля, дороги и школьные здания заполнены боеприпасами, что часто наносило вред детям, когда они занимаются хозяйственными делами, такими как сбор дров.

Предыдущие войны и гражданские конфликты в стране сделали афганское общество чрезвычайно уязвимым к последствиям нынешней войны. Эти последствия войны включают повышенный уровень заболеваемости из-за нехватки чистой питьевой воды, неправильного питания и уменьшения доступа к медицинской помощи. Почти все факторы, связанные с преждевременной смертью — бедность, недоедание, плохие санитарные условия, отсутствие доступа к медицинской помощи, ухудшение состояния окружающей среды — усилились нынешней войной.

Напомним, «Талибан» захватил власть в Афганистане 15 августа, взяв под контроль столице страны Кабул, пишет telegraf.by
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