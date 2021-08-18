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В Гродно хотят назвать улицу именем митрополита Филарета

Поручение Лукашенко об увековечении памяти первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета было дано 9 апреля нынешнего года. Это, в том числе, касалось и названия улиц в его честь в столице и Гродно.

В понедельник на заседании топонимической комиссии Гродненского горисполкома рассматривалось наименование элемента улично-дорожной сети Гродно в честь митрополита Филарета. Назывались возможные улицы в новом микрорайоне Грандичи, новом квартале жилой застройки по улице Магистральной возле малого кольца вокруг исторического центра Гродно, в районе улицы Левонабережной около Немана, пишет «Гродненская правда».

В итоге преимущество было отдано предложению переименовать участок ныне существующей улицы Горького от площади Тызенгауза до пересечения с улицами 17 Сентября и Коммунальной. Предложение выносится на общественное обсуждение.


В начале этой улицы на архиерейском подворье находится епархиальное управление и домовая церковь Николая Чудотворца. Все это было создано при непосредственном участии владыки Филарета.

В планах епархии установить на вновь названной улице памятник митрополиту Филарету.

Гродненцы могут отправить свои предложения по адресу:

Гродненский городской исполнительный комитет, пл. Ленина, 2/1;
по электронной почте [email protected];
используя сервис «Электронные обращения на официальном сайте Гродненского горисполкома grodno.gov.by.
grodnonews.by
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