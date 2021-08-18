







Но Никита Соловей не давал интервью этому журналу и не писал для них статьи, сообщили «Белые халаты» в своем телеграм-канале.





«Если вчитаться — довольно большая часть информации не соответствует действительности или подана максимально двусмысленно и поверхностно», — пишет сообщество медиков.





Сам Никита Соловей тоже раскритиковал текст, опубликованный от его имени, и внес ясность:





«Никаких комментариев данному изданию я не давал, а в заметке, которая со слов редакции составлена «из источников в сети Интернет с вашими комментариями, но при этом мы не можем их сейчас найти» содержится ошибочная и крайне вредная информация. И в первую очередь она касается показаний и противопоказаний для вакцинации.





На самом деле, правильные позиции следующие.





Противопоказания для вакцинации против COVID-19 очень ограничены и включают:





— аллергические реакции к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты, у пациента в прошлом;





— тяжелые аллергические реакции в анамнезе (в случае сомнений целесообразность вакцинации можно обсудить с аллергологом, при необходимости после дополнительного дообследования пациента);





— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (ВРЕМЕННОЕ противопоказание; вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или стабилизации хронического заболевания);





— беременность и период грудного вскармливания (ВРЕМЕННОЕ противопоказание, после получения данных проходящих в настоящее время исследований о безопасности вакцин у беременных и кормящих им можно будет вакцинироваться! Ряд вакцин в Европейских странах и США уже успешно применяются во время беременности);





— возраст до 18 лет (ВРЕМЕННОЕ противопоказание в связи с недостаточным количеством данных; в настоящее время идут активные исследования на эту тему, а в ряде стран мира уже инициирована вакцинация подростков).





Кому АБСОЛЮТНО ПОКАЗАНА вакцина (группа приоритета по клиническим показаниям)?





Во-первых, лицам старше 55-60 лет, относящимся к группе риска по тяжелому и осложненному течению коронавирусной инфекции. Современный вариант инструкций по применению имеющихся вакцин снял все ограничения по верхней границе возраста вакцинируемых, то есть вакцины можно применять в возрасте от 18 лет и до 100+.





Во-вторых, лицам с избытком массы тела (если индекс массы тела превышает 30 и более, уже есть риски тяжелого течения болезни; чем выше индекс массы тела, тем они больше).





В-третьих, лицам с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, сахарным диабетом и метаболическим синдромом, хронической болезнью почек, циррозом печени, онкогематологией, медикаментозной иммуносупрессией и т.д.





Как раз именно данные группы лиц в случае инфицирования COVID-19 в первую очередь имеют все шансы стать реанимационными пациентами и даже умереть. Если у 1 человека есть несколько факторов риска тяжелого течения болезни сразу, то они суммируются, — в этом случае на вакцинацию не просто идем, а стремительно бежим!





В заключение добавлю, что ежедневный анализ наличия вакцинированных среди заболевших COVID-19, которые госпитализируются в инфекционную больницу г. Минска, за последние 5 дней таковых не обнаружил. НИ ОДНОГО вакцинированного и затем заболевшего за последовательные 5 дней. Вакцинируйтесь сами и постарайтесь убедить в этом близких Вам людей!», — написал Никита Соловей в Facebook.