



Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на посольство РФ.





«Национальный комитет [Таиланда] по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение „Спутник V“ в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе „песочниц“ (отдельные туристические районы страны — прим. ред.)», — сообщил сайт дипломатического ведомства.





Детали и сроки вступления этого решения в силу пока прорабатывают в таиландских профильных ведомствах. Заседание Национального комитета по борьбе с пандемией состоялось 16 августа.





Так что желающим отдохнуть в Таиланде, еще необходимо дождаться официального решения властей страны.