Вакцинированным "Спутником V" разрешат отдыхать в Таиланде
Привитым «Спутником V» людям разрешат приезжать на курорты Таиланда.
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на посольство РФ.
«Национальный комитет [Таиланда] по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение „Спутник V“ в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе „песочниц“ (отдельные туристические районы страны — прим. ред.)», — сообщил сайт дипломатического ведомства.
Детали и сроки вступления этого решения в силу пока прорабатывают в таиландских профильных ведомствах. Заседание Национального комитета по борьбе с пандемией состоялось 16 августа.
Так что желающим отдохнуть в Таиланде, еще необходимо дождаться официального решения властей страны.
16:03 18/08/2021
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