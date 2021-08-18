



Традиционно основанием для этого стали материалы проверки ГУБОПиК МВД.





"Указанные Telegram-каналы публиковали материалы, направленные на дискредитацию сотрудников правоохранительных органов и представителей органов госуправления, а также на разжигание социальной вражды", - шаблонно утверждают в МВД.





Там напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность - штраф или арест.





Заметим, что список "экстремистских источников" уже такой внушительный, что хотя бы один из них есть в телефоне каждого беларуса.







