Инцидент собираются расследовать ВВС США, передает Reuters со ссылкой на американские военно-воздушные силы (ВВС)





У экипажа возникли проблемы с выпуском шасси, поэтому он объявил о чрезвычайной ситуации и выполнил посадку на территории третьей страны, рассказали источники The Washington post.





Судно C-17 Globemaster III должно было доставить в Кабул оборудование, необходимое для эвакуации. Но как только самолет приземлился, толпы афганцев окружили его и вломились вовнутрь. Экипаж принял решение перевезти тех, кто забрался на борт.





В соцсетях появилось видео, на котором видно, как, предположительно, трое граждан Афганистана, уцепившихся за корпус взлетающего самолета, упали и разбились насмерть на крышах жилых домов.





Ранее боевики террористического движения «Талибан» захватили все погранпереходы в Афганистане. Страну можно покинуть только через аэропорт Кабула, который все еще контролируют американские военные.





Утром 16 августа толпы людей вышли на взлетно-посадочные полосы и начали штурмовать самолеты. В массовой давке погибли семь человек.