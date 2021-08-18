“Со стороны может показаться, что минские районы “сдулись”. Это не так. Если в “Каскаде” не висят флаги — это всего лишь значит, что мы не сумасшедшие”. Об эмиграции, безопасности активистов и ожиданиях Еврорадио поговорило с администратором чата протестного минского микрорайона “Каскад”.





Воспринималось как игра

— С чего началась протестная активность в “Каскаде”? Как вы с соседями узнали друг про друга?





— Всё случилось на улице, очень интуитивно. Начали общаться во дворе ещё до выборов. После событий 9–11 августа в общем чате района “Каскад” начались активные обсуждения политики. Появилась группа людей, которая списывалась между собой в личке. Позже мы, единомышленники, сделали первый закрытый чат.





Людей становилось всё больше. Мы уже вместе покупали ткань в ЦУМе для флага, местная швея шила флаги [район “Каскад” известен своими огромными БЧБ-флагами, с которыми постоянно боролись силовики. — Еврорадио].





— Когда пришло осознание того, что за чаты могут “посадить”?





— Сначала всё это воспринималось как игра. Мы не революционеры, никто нас этому не учил. Всё было интуитивно. Затем наш районный “актив” разросся до огромного количества людей. Вы помните, как силовиков буквально выгоняли криками из окон, когда они к нам приходили?





Начались первые задержания, аресты, тогда мы стали более рационально подходить к акциям. Безопасность каждого соседа — превыше всего.





Обыски, арест, эмиграция

— Вы сами попали под репрессии?





— Да, были обыски, арест на 15 суток. Окрестина — это далеко не санаторий, такая психологическая трагедия. После выхода оттуда сложно избежать последствий. Но что интересно — даже в ИВС встретился работник, который делал поблажки и говорил, что “против змагаров ничего не имеет”.





Ещё один сотрудник Окрестина при беседе сказал мне разочарованно: “Что вы всё ходите? Ничего не получится у нас, мы нация алкоголиков”.





— После этого вы уехали за границу?





— Да, после обысков, ареста был страх, что снова постучат в дверь. Пришло осознание, что я могу больше сделать, находясь в безопасности. Режим ошибается, думая, что белорусы в эмиграции — это избавление от проблемы. Нет, из-за границы тоже можно действовать, бороться с режимом.





— Как вы участвуете в протестной активности, находясь за рубежом?





— Мы ведём чаты, каналы, участвуем в зарубежных акциях, придумываем акции для Беларуси.





“Каскад” сдулся?

— Есть ощущение, что минские микрорайоны уже сдались.





— Да, внешне всё так и выглядит. Но это не так. За границу уехало приблизительно десять процентов от общего числа активистов. Остальные — готовы действовать, ждут момента, их на самом деле много. Мы каждый день поддерживаем связь, придумываем акции. Даже если не в “Каскаде”, то в Минске, других районах.





Сейчас первична безопасность человека. Выйти выкрикнуть — это здорово, но получим минус одного человека. Есть информация, что по сегодняшний день за каждым протестным домом закреплён “смотрящий”.





— Какие у вас ожидания?





— Настроены очень позитивно. Верим в план “Перамога”. Даже если кажется всё бесперспективным, режим сам включил программу разрушения. Поэтому я надеюсь скоро вернуться в Беларусь. Мой переезд нельзя назвать эмиграцией, это временное.





Самый большой в мире флаг спрятан в надёжном месте и ждёт своего момента.