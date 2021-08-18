Выяснилось, что за кражей стоит 26-летний приятель жертвы. Было установлено, что кража произошла без взлома, а из-за доверия.





Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, 26-летний предприниматель проявлял интерес к криптовалютам, и его старший приятель, неплохо ориентирующийся в криптовалютах, помогал младшему товарищу. Тот, в свою очередь, знал о наличии у односельчанина криптовалюты эфир. Как-то под предлогом позвонить он попросил обладателя крипты разблокировать телефон.





Затем он изменил данные для доступа к учетной записи в мобильном приложении криптобиржи, вошел в чужой аккаунт и перевел средства на свой. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации».