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У безработного сельчанина друг украл криптовалюту

С заявлением о краже в милицию обратился 39-летний житель Узденского района, который рассказал, что из его криптокошелька пропали четыре монеты Ethereum.

Выяснилось, что за кражей стоит 26-летний приятель жертвы. Было установлено, что кража произошла без взлома, а из-за доверия.

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, 26-летний предприниматель проявлял интерес к криптовалютам, и его старший приятель, неплохо ориентирующийся в криптовалютах, помогал младшему товарищу. Тот, в свою очередь, знал о наличии у односельчанина криптовалюты эфир. Как-то под предлогом позвонить он попросил обладателя крипты разблокировать телефон.

Затем он изменил данные для доступа к учетной записи в мобильном приложении криптобиржи, вошел в чужой аккаунт и перевел средства на свой. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации».
Источник: onliner.by
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