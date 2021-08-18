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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Неожиданно: европейские авиакомпании начали продавать билеты на рейсы в Беларусь

На сайте польской авиакомпании LOT стали доступны билеты на полеты из Варшавы в Минск с 1 октября. Они стоят от 40 евро. На сайтах Lufthansa, Air Baltic также есть билеты в Минск на ноябрь.

В авиакомпании LOT проккоментировали Еврорадио, что «готовы выполнять» полеты в Минск. Однако, это не значит, что они туда смогут полететь.

Напомним, в начале июня Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) издало Директиву по безопасности полетов 2021-02, согласно которым полеты в воздушном пространстве Беларуси (РПИ Минск) больше не допускаются.

При этом нет запрета авиакомпаниям продавать билеты и быть готовыми выполнить рейсы. Также никто не запрещает людям их покупать. 

Но в случае, если недопуск в воздушное пространсто Беларуси не будет отменен, полететь из Европы в Минск напрямую никто не сможет.
Источник: telegraf.by
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