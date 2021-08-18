В авиакомпании LOT проккоментировали Еврорадио, что «готовы выполнять» полеты в Минск. Однако, это не значит, что они туда смогут полететь.





Напомним, в начале июня Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) издало Директиву по безопасности полетов 2021-02, согласно которым полеты в воздушном пространстве Беларуси (РПИ Минск) больше не допускаются.





При этом нет запрета авиакомпаниям продавать билеты и быть готовыми выполнить рейсы. Также никто не запрещает людям их покупать.





Но в случае, если недопуск в воздушное пространсто Беларуси не будет отменен, полететь из Европы в Минск напрямую никто не сможет.