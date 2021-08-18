По словам старшего государственного инспектора Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимира Шлаева, один из выстрелов пришелся на техническое сооружение.





Дробь срикошетила, ранив охотника в голову и плечо, после чего мужчину госпитализировали в Минский военный госпиталь. По данному факту проводится проверка.

Специалисты государственной инспекции обращают внимание на необходимость соблюдать правила безопасности во время охоты. Беспечность и безответственность при обращении с оружием, как правило, приводят к непоправимым последствиям.





В частности, категорически запрещено использовать неисправное охотничье оружие, применять не соответствующие ему патроны, производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров в условиях ограниченной видимости.





Также нельзя стрелять из лодки через находящихся в ней гребцов или других охотников, садиться в транспорт и выходить из него с заряженным ружьем, направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека.