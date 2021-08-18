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Во время охоты на уток в Дрогичинском районе сельчанин получил ранение в голову

Несчастный случай произошел 15 августа на Белинском озере, когда житель деревни Осовцы охотился из гладкоствольного ружья на водоплавающую дичь.

По словам старшего государственного инспектора Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимира Шлаева, один из выстрелов пришелся на техническое сооружение.

Дробь срикошетила, ранив охотника в голову и плечо, после чего мужчину госпитализировали в Минский военный госпиталь. По данному факту проводится проверка.
 
Специалисты государственной инспекции обращают внимание на необходимость соблюдать правила безопасности во время охоты. Беспечность и безответственность при обращении с оружием, как правило, приводят к непоправимым последствиям.

В частности, категорически запрещено использовать неисправное охотничье оружие, применять не соответствующие ему патроны, производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров в условиях ограниченной видимости.

Также нельзя стрелять из лодки через находящихся в ней гребцов или других охотников, садиться в транспорт и выходить из него с заряженным ружьем, направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека.
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