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«Десять раз за год». Главный врач рассказал, сколько раз человек может переболеть ковидом и как будет протекать повторное заболевание

Если подхватить тот же штамм, болезнь пройдет легче, чем в предыдущие разы

Фото: Виктор Гилицкий

Коронавирусной инфекцией можно заразиться и переболеть до десяти раз в год, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе. По словам медика, фиксируются случаи, когда через месяц-два после болезни люди снова подхватывали COVID-19. Случаи, когда пациент до десятка раз в год болел ковидом, достаточно редки, но они также фиксируются, пишет kp.by. Часто медики сталкиваются с пациентами, которые переносят ковид 2 - 3 раза в год.

Борис Чурадзе рассказал, что в большинстве случаев повторное заболевание протекает легче, если человек заразился тем же штаммом коронавируса, что и в предыдущий раз. Но если штамм другой, можно прогнозировать тяжелые случаи, и даже более тяжелые, чем предыдущие.
Источник: Наталья Партолина
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