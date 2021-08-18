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ЕС выплатит стипендии белорусам, обучающимся в вузах Литвы, Латвии, Чехии и Польши

Евросоюз в рамках программы " EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси" объявляет конкурс на получение стипендий для белорусских студентов, которые учатся в университетах Литвы, Латвии, Чехии и Польши, сообщается в Facebook представительства ЕС в Минске.



Кроме того, на стипендии могут претендовать абитуриенты, поступающие в вузы этих стран в 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах.

Отмечается, что стипендия назначается на весь период обучения по программе бакалавриата или магистратуры.
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