







Во вторник 17 августа Брестский облисполком подписал программу сотрудничества с Брестской и Пинской епархиями Белорусской православной церкви на 2021-2025 годы. Под документом подписались председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн и архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Об этом сообщает БелТА.





Соглашение предусматривает взаимодействие властей и религиозных организаций БПЦ по различным направлениям: культура, социальная защита, содействие укреплению семьи, материнства и детства, воспитание и образование, профилактика правонарушений. Городские власти и Брестская и Пинская епархии БПЦ договорились объединить усилия в этих и других сферах для решения актуальных социальных задач. Отмечается, что это уже четвертое по счету подобное соглашение.





«Всегда у белорусского государства, правительства были самые теплые, искренние отношения с духовенством. Я могу сказать о полном взаимопонимании между властью и иерархами БПЦ в Брестской области. Обычно церковь вне большой политики, но она близка к сердцам своих прихожан. Поэтому мы рассчитываем, что наши священнослужители будут доносить верующим объективную ситуацию, объяснять, что в это непростое время необходимо поддержать страну. Думаю, наше дальнейшее взаимодействие даст плодотворный результат», – сказал Шулейко.





Архиепи� �оп Пинский и Лунинецкий Стефан отметил, что сейчас перед церковью стоит задача величайшей важности – заново и непредвзято осмыслить свои место и роль в национальной культуре.





«Мы выражаем всецелую поддержку мирных стремлений нашего народа и готовы помочь в устранении всех поводов и причин, которые могут вызвать новые конфликты. Ибо для нас, церковных людей, война является грубым и преступным извращением христианской веры», – сказал архиепископ Стефан.





По словам архиерея Брестской епархии Иоанна, при подготовке проекта новой пятилетней программы особый акцент был сделан на патриотическом воспитании молодежи. Также внимание уделили коронавирусу COVID-19 и необходимости оказания психологической помощи людям в постковидный период.





«Мы не должны делить народ на «наш» и «ваш». Он у нас один, так же, как и Отечество. Наши люди работают на государственных предприятиях и ходят в церковь. Верим, что подписанная сегодня программа будет добрым вкладом в духовное и материальное развитие нашего общества», – дополнил архиепископ Иоанн.



