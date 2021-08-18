







«Я знаю, что и все остальные — это просто информация из интернета. Я даже не знаю, что это за статья, потому что не понимаю Уголовный кодекс Беларуси», — говорит Божена. — Я понялa, что им не понравилось мое выступление у белорусского посольства в Киеве, поэтому возбудили дело".





Уточняем: в своем выступплении Божена раскритиковала мирный протест.





Напомним, украинские правоохранители предварительно рассматривают две версии: самоубийство или умышленное убийство, замаскированное под самоубийство. На теле Виталия есть травмы, по характеристикам они соответствуют «одновременному падению». Украинские силовики не предоставили информацию о «белорусском следе».





Божена не планирует вернуться в Беларусь:





«Раньше я и не собиралась ехать, потому что было ясно, что меня сразу встретят и проведут экскурсию по Окрестина. А теперь эта новость о возбуждении против меня уголовного дела. Но, по моим сведениям, там не одно дело. Раньше я получала информацию, что осенью 2020 года было какое-то дело об экстремизме, теперь знакомых вызывают на допрос и интересуются моей личностью. Они говорят о каком-то терроризме. Знакомую из Речицы увезли на сутки, рассказали о каком-то деле против меня. В чем суть -- неизвестно.





Что это такое и какое отношение я могу иметь к подобным статьям, не знаю.





Я из Речицы, там осталась моя мама. Но я не жил� с ней больше 5 лет, а из Речицы уехала больше года назад. Поэтому я не понимаю, куда и зачем они могут приехать туда по моим делам. Я предупредила маму, что ее могут дергать, но сама я остаюсь в Киеве, так что по большому счету меня не волнуют эти сообщения».





В оппозиционной среде распространяются две версии гибели Виталия Шишова. Во-первых, это работа спецслужб. Во-вторых, Шишов связался не с теми людьми, и это результат конфликта с его коллегами в Белорусском доме. Среди имен, связанных с Белорусским домом в Украине, — Сергей «Малюта» Коротких, бывший член РНЕ, бывший союзник российского неонациста Цесака, бывший боец ​​полка «Азов».





Божена не верит, что Коротких имеет какое-либо отношение к смерти Виталия, она лично склоняется к первой версии.





Виталия Шишова пока не похоронили. По словам Божены, вопрос решается. Известно, что он будет похоронен в Украине.







