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Девушка Шишова прокомментировала возбужденное против нее в Беларуси уголовное дело: По моим данным, дело не одно

Божена Жолудзь, подруга погибшего в Киеве активиста Виталия Шишова, прокомментировала возбужденное против нее уголовное дело. Божена жила в Киеве вместе с главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым. 3 августа его нашли повешенным в лесу. Сейчас против девушки возбуждено уголовное дело — призывы к захвату власти. Ей грозит до семи лет. «Наша Ніва» связалась с Боженой.



«Я знаю, что и все остальные — это просто информация из интернета. Я даже не знаю, что это за статья, потому что не понимаю Уголовный кодекс Беларуси», — говорит Божена. — Я понялa, что им не понравилось мое выступление у белорусского посольства в Киеве, поэтому возбудили дело". 

Уточняем: в своем выступплении Божена раскритиковала мирный протест. 

Напомним, украинские правоохранители предварительно рассматривают две версии: самоубийство или умышленное убийство, замаскированное под самоубийство. На теле Виталия есть травмы, по характеристикам они соответствуют «одновременному падению». Украинские силовики не предоставили информацию о «белорусском следе».

Божена не планирует вернуться в Беларусь:

«Раньше я и не собиралась ехать, потому что было ясно, что меня сразу встретят и проведут экскурсию по Окрестина. А теперь эта новость о возбуждении против меня уголовного дела. Но, по моим сведениям, там не одно дело. Раньше я получала информацию, что осенью 2020 года было какое-то дело об экстремизме, теперь знакомых вызывают на допрос и интересуются моей личностью. Они говорят о каком-то терроризме. Знакомую из Речицы увезли на сутки, рассказали о каком-то деле против меня. В чем суть -- неизвестно.

Что это такое и какое отношение я могу иметь к подобным статьям, не знаю.

Я из Речицы, там осталась моя мама. Но я не жил� с ней больше 5 лет, а из Речицы уехала больше года назад. Поэтому я не понимаю, куда и зачем они могут приехать туда по моим делам. Я предупредила маму, что ее могут дергать, но сама я остаюсь в Киеве, так что по большому счету меня не волнуют эти сообщения».

В оппозиционной среде распространяются две версии гибели Виталия Шишова. Во-первых, это работа спецслужб. Во-вторых, Шишов связался не с теми людьми, и это результат конфликта с его коллегами в Белорусском доме. Среди имен, связанных с Белорусским домом в Украине, — Сергей «Малюта» Коротких, бывший член РНЕ, бывший союзник российского неонациста Цесака, бывший боец ​​полка «Азов».

Божена не верит, что Коротких имеет какое-либо отношение к смерти Виталия, она лично склоняется к первой версии.

Виталия Шишова пока не похоронили. По словам Божены, вопрос решается. Известно, что он будет похоронен в Украине.
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