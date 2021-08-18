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В США возбудили дело против банды выходцев из СНГ

Организованная преступная группировка KavKaz давно вызывает беспокойство у полиции Нью-Йорка. У прокурора имеются улики против главаря банды. Об этом сообщает BBC.

Фото: Guilhem Baker/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, главарь банды выходцев из стран СНГ Роман Никогосян, будучи руководителем преступной группы, занимался вымогательством и наркоторговлей на Кони-Айленде. Главной уликой против злоумышленника стал изъятый у него в Лос-Анджелесе карабин калибра 9 мм, пишет News.ru. Он не имел права владеть оружием из-за судимостей. Правоохранители вычислили кооперацию ОПГ KavKaz с другой организованной преступной группой из Калифорнии под названием Bloods.

Ранее сообщалось, что 27 февраля 2021 года в тюрьме умер один из видных лидеров преступного мира Нью-Йорка Питер Артур Готти. Заключённый в период с 1999 по 2003 год руководил преступным кланом «Гамбино». Мужчина скончался по естественным причинам в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 81 года.
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