+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Boston Dynamics показала, как ее роботы занимаются гимнастикой

Boston Dynamics обнародовала несколько видеороликов, на которых показала, как ее роботы Atlas занимаются гимнастикой. Сейчас компания продолжает совершенствовать систему контроля и восприятия устройств.

Фото: Boston Dynamic показала тренировку по гимнастике для роботов (twitter.com/BostonDynamics)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

На видео можно увидеть, как роботы занимаются паркуром. Иногда они чуть не падают, но продолжают свои тренировки.

Как отметили в Boston Dynamics, сейчас компания работает над тем, чтобы улучшить систему контроля и восприятия своих устройств.


 

Однако, не стоит вводить себя в заблуждение, тренировка Atlas является отлаженным процессом, который построен на структурированных демонстрациях. Во время прошлых тренировок роботы были фактически слепыми и выполняли все трюки на территории, которую они запомнили и которая некоторое время не менялась.

В этот же раз, Atlas адаптировали свои движения на основе того, что они видят, в связи с чем, инженерам не приходилось заранее программировать их, чтобы снять видеоролик.
Источник: Сергей Пышкин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]