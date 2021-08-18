Фото: Boston Dynamic показала тренировку по гимнастике для роботов (twitter.com/BostonDynamics)





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.





На видео можно увидеть, как роботы занимаются паркуром. Иногда они чуть не падают, но продолжают свои тренировки.





Как отметили в Boston Dynamics, сейчас компания работает над тем, чтобы улучшить систему контроля и восприятия своих устройств.













Однако, не стоит вводить себя в заблуждение, тренировка Atlas является отлаженным процессом, который построен на структурированных демонстрациях. Во время прошлых тренировок роботы были фактически слепыми и выполняли все трюки на территории, которую они запомнили и которая некоторое время не менялась.





В этот же раз, Atlas адаптировали свои движения на основе того, что они видят, в связи с чем, инженерам не приходилось заранее программировать их, чтобы снять видеоролик.



