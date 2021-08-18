Слова уже экс-сотрудницы Национального театра оперы процитировала в своем Telegram Беларуская рада культуры. «Жалею, что не расторгла контракт сама еще в прошлом году, но на это должны были быть силы, которых в то время не было», — так звучит полное сообщение девушки.





Дарьи Потатурко — еще одно доказательство тому, что в Большом театре «продолжается чистка кадров». По мнению Беларускай рады культуры, пишет Reform.by, случай— еще одно доказательство тому, что в Большом театре «продолжается чистка кадров».





Напомним, что только в июне этого года из театра пришлось уйти солистке белорусской оперы Наталье Акининой. А немногим ранее контракт не продлили с народным артистом Беларуси Владимиром Петровым — буквально в феврале 2021 солист отпраздновал свой юбилей «фестивалем спектаклей», в которых он исполнял заглавные партии.





Что касается Дарьи Потатурко, то она являлась постановщиком ряда концертов на главной и Камерной сценах Большого театра Беларуси, ассистировала многим режиссерам на беларусской и международной сценах, а также выступила соло-режиссером оперы для детей «Кошкин дом» в Минске.





Театральный критик Анастасия Панкратова так писала о ее режиссерском дебюте в апреле 2020 года в газете «Звязда»: «Прэм’ерны спектакль ад Дар’i Пататурка дорыць надзею, што дзiцячы рэпертуар Вялiкага пры новым кiраўнiцтве тэатра чакае другое дыханне». И еще: «На першых пасля прэм’ерных выхадаў паказах можна самiм паглядзець, як рэжысёр Дар’я Пататурка i мастак Кацярына Шымановiч дапамагаюць дзецям на свае вочы ўпэўнiцца, што опера можа быць такая ж крутая, як любы навамодны мультсерыял».





Как видим, положительные отзывы критиков не остановили руководство Большого театра.