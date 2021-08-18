Разрабатываются новые слоган и логотип, расширяется география. Чем удивит кинофестиваль «Лiстапад»
С 20 по 26 ноября в столице пройдет XXVII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», сообщил во время брифинга, посвященного вопросам организации и проведения фестиваля, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.
В. Карачевский отметил, что в этом году штаб кинофорума будет работать на киностудии «Беларусьфильм».
Конкурсная программа включит основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежного кино «Кино молодых», конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», передает «Минск-Новости».
Как и прежде, предпочтения при отборе будут отдавать фильмам, отмеченным на международных кинофестивалях и получившим высокую оценку кинематографистов и зрителей.
— Собираем фильмы, которые примут участие в конкурсной программе, таким образом, чтобы они имели фестивальный резонанс, — подчеркнул В. Карачевский и уверил: — Мы расширяем и не ограничиваем географию фестиваля. Беларусь готова к диалогу и сотрудничеству. Кино должно объединять, а не разъединять. Заявки на участие принимаются до 1 октября, — отметил собеседник и рассказал, что сейчас разрабатываются новые слоган и логотип фестиваля.
Показы внеконкурсной программы «Кино друзей» составят работы кинокомпаний-партнеров «Беларусьфильма», а также ретроспективные показы, посвященные 85-летию выдающегося режиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова. Особое внимание уделят и 50-летию белорусской анимации.
Гуманизм, сохранение мира, общечеловеческие ценности — на это, как и прежде, будет обращено внимание в фильмах, которые представят зрителям.
— Все делается для людей, хочется, чтобы они ходили в кино с удовольствием, — подытожил В. Карачевский.
Церемонии открытия и закрытия кинофестиваля состоятся в кинотеатре «Москва». Основная конкурсная программа пройдет здесь же и в кинотеатре «Центральный», дополнительно будут задействованы площадки кинотеатров «Пионер», «Беларусь» и «Дом кино».
07:20 18/08/2021
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