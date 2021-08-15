Игорь Ворошкевич. О том с чего начиналось его увлечение музыкой, культурной жизни нашего города и отношении к творчеству, музыкант В августе свой День рождения отметил уроженец Барановичей, лидер известной белорусской рок-группы «Крама». О том с чего начиналось его увлечение музыкой, культурной жизни нашего города и отношении к творчеству, музыкант рассказал Intex-press.





Фото из архива Игоря Ворошкевича

На учебу я попросту «забил»

В нашем доме часто играла музыка. Родители собирали друзей любителей джаза. В стенах нашей квартиры нередко можно было услышать музыку Тома Джонса, Луиса Армстронга, Джо Кокера или что-то из классического рок н ролла. То, что у моего детства был свой саундтрек – факт!





Но мой музыкальный вкус начал формироваться в возрасте 12 – 14 лет. По радио я слушал «Голос Америки», «Европа Либераль», различные польские программы о блюзе и рок н ролле. Добывал какие-то альбомы у друзей во дворе или в школе. Такая музыка сразу вызвала во мне душевный отклик.

В 1974 году родители отдали меня на уроки классической игры на гитаре. Сказать, что для меня это было настоящей мукой — ничего не сказать. Чем скучные гитарные этюды могли заинтересовать подростка, который слушал Deep Purple, Black Sabath или Led Zeppelin? Да ничем! Примерно в такой же степени меня интересовала и учеба, на которую я попросту «забил». Мной завладела рок-музыка. Ходил я на занятия гитарой нехотя, и прекратить это удалось только после того, как мне перебили палец дверью – играть я физически не мог.





Со временем палец зажил и я начал играть на гитаре то что мне хотелось. Первым инструментом которым я овладел самостоятельно была губная гармошка.









Хиппи в Барановичах

Какая-никакая культурная жизнь в Барановичах начала появляться ближе к 80-м, до этого времени мне толком и вспомнить-то нечего. Живую музыку можно было послушать разве что на танцах в парке, где играли местные ансамбли. Впрочем, какое-то альтернативное движение все-таки существовало, имелась даже своя тусовка хиппи, но это было в абсолютном меньшинстве. Конечно, если сравнивать с Москвой или Питером, то как такового андеграунда не было даже в Минске.





Что хочется отметить, так это то, что белорусские музыканты всегда уделяли больше внимания профессионализму и техническому процессу нежели текстам и какой-то творческой составляющей. В этом смысле Беларусь всегда славилась наличием профессиональных музыкантов.

«Молодежь показала, какая она на самом деле!»

Я не ностальгирую по былым временам, это не про меня. Разумеется, «под рюмку» можно бесконечно долго вспоминать, какой альбом Lady Pank был «жирнее» и какой крутой была музыка 70-х в целом. Но я убежден, что человек должен жить сегодняшним, ведь прошлое уже в прошлом!





Люди испытывают ностальгию не столько по времени, сколько по своей молодости, детству, когда еще живы родители, ты еще не начал пить и курить, ты свеж и чист и твой разум ничем не затуманен…





Поэтому не надо постоянно ругать молодежь за все эти самокаты, музыку и самовыражение. Вместо этого лучше лишний раз спросить себя: а каким ты был в их годы? Более того, в прошлом году молодежь прекрасно показала, какая она на самом деле!







«Хочешь быть художником – будь им»

Оглядываясь назад, я понимаю, что если бы «Крама» существовала, к примеру, в США, то продюсеры быстро поставили бы нас «на рельсы» и указали на то, как и что именно играть. Но так как мы были сами себе хозяева, то и варились во всем сами: экспериментировали и искали «свой звук», смешивая различные стили. Методом проб и ошибок мы пришли к своему звучанию, основой которого всегда был ритм энд блюз.





Белорусская альтернативная музыка – это не про деньги. Это про энтузиазм. Конечно, всем нужны средства для существования, но всю мою жизнь они были для меня на втором плане. Главное – творчество. Я уверен, что человек должен заниматься тем делом, которое приносит ему удовольствие. Другими словами, если хочешь быть художником — будь им. Я знаю людей, которые пол жизни занимались музыкой, а потом бросали свое увлечение со словами «я завязал». Во мне подобное всегда вызывает недоумение. Настоящий художник никогда не думает, зачем он пишет картины и сколько денег это принесет.

«Зацьменны Блюз»

Работа над нашим последним на данный момент, девятым альбомом «Зацьменны блюз» велась дольше, чем над предыдущими лонгплеями «Крамы». В этом альбоме нет ничего искусственного, в чем и состояла моя главная задача. Я отвечал за музыку, а Феликс Аксенцев – (бывший автор текстов группы ULIS) написал слова для песен. Альбом максимально «разгружен» и в нем нет ничего лишнего. Я хотел сделать его максимально простым для прослушивания.





Конечно, последний год отразился на продуктивности «Крамы». Главным образом это связано с пандемией. Музыкальные мероприятия отменяются и сколько это продлится – не известно. Да и обстановка в стране не способствует тому, чтобы творческий процесс шел легко. К сожалению, как показало время, в Беларуси на сегодняшний день не может быть ничего вне политики. Это касается и музыки.





Но, несмотря на то, что сейчас творческий процесс временно стоит на паузе, у меня много материала, который ждет своего часа. Хочется быть оптимистом и надеяться, что все будет хорошо.





Справка Intex-press

«Крама» — известная белорусская рок-группа, основанная в 1991 году. В 1994 году на фестивале «Рок-коронация» «Крама» была признана лучшей белорусской группой. В этом же году она заняла первое место на фестивале «Поколение» в Москве.



