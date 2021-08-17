Фото их архива БелТА





Напомним, ранее молодой человек рассказал в интервью RT о подготовке авторского проекта в сфере СМИ, который будет отвечать запросам белорусского общества, причем «на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать». Тогда Р. Протасевич обратил внимание: он не утверждает, что с самого начала это будет большой проект, но определенные планы имеются.





В первой публикации ресурса, появившейся 17 августа, отмечается, что прежде всего это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг нее. Р. Протасевич заверил, что на канале не будет языка вражды, непроверенной информации и откровенной пропаганды.



