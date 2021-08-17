



По предварительной информации, задержание связано с административным делом. Милиционеры не назвали родственникам шахтера конкретную причину задержания.





В сентябре 2020-го Олег Кудёлка объявил бессрочную забастовку в шахте и отказался подниматься на поверхность. Он требовал, среди прочего, прекратить давление на бастующих и их семьи, а также остановить беззаконие силовиков, прекратить задержания и избиения мирного населения страны.