Шахтера-забастовщика задержали, когда он приехал в ГАИ менять права
Задержали шахтера-забастовщика из "Беларуськалия" Олега Кудёлку. Как пишет "Новы час", задержание произошло, когда мужчина приехал в ГАИ менять права.
По предварительной информации, задержание связано с административным делом. Милиционеры не назвали родственникам шахтера конкретную причину задержания.
В сентябре 2020-го Олег Кудёлка объявил бессрочную забастовку в шахте и отказался подниматься на поверхность. Он требовал, среди прочего, прекратить давление на бастующих и их семьи, а также остановить беззаконие силовиков, прекратить задержания и избиения мирного населения страны.
17:11 17/08/2021
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