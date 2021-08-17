В телеграм-канале союза размещен документ, в котором сказано, что "Верховный суд возбудил гражданское производство по иску министерства юстиции к общественному объединению "Союз белорусских писателей" о ликвидации".





Как отмечается в документе, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначен опрос на 24 августа в помещении Верховного суда.





Представителю союза необходимо явиться в судебное заседание с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле, а также представить письменный отзыв на исковое заявление.



