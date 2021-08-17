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Минюст подал исковое заявление о ликвидации Союза белорусских писателей

Верховный суд возбудил гражданское производство о ликвидации Союза белорусских писателей, основанием послужил иск министерства юстиции, говорится в сообщении в телеграм-канале общественного объединения во вторник.

Минюст подал исковое заявление о ликвидации Союза белорусских писателей
В телеграм-канале союза размещен документ, в котором сказано, что "Верховный суд возбудил гражданское производство по иску министерства юстиции к общественному объединению "Союз белорусских писателей" о ликвидации".

Как отмечается в документе, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначен опрос на 24 августа в помещении Верховного суда.

Представителю союза необходимо явиться в судебное заседание с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле, а также представить письменный отзыв на исковое заявление.
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