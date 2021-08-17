Минюст подал исковое заявление о ликвидации Союза белорусских писателей
Верховный суд возбудил гражданское производство о ликвидации Союза белорусских писателей, основанием послужил иск министерства юстиции, говорится в сообщении в телеграм-канале общественного объединения во вторник.
В телеграм-канале союза размещен документ, в котором сказано, что "Верховный суд возбудил гражданское производство по иску министерства юстиции к общественному объединению "Союз белорусских писателей" о ликвидации".
Как отмечается в документе, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначен опрос на 24 августа в помещении Верховного суда.
Представителю союза необходимо явиться в судебное заседание с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле, а также представить письменный отзыв на исковое заявление.
16:54 17/08/2021
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