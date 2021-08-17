Как минимум один пострадавший. На рынке в Ждановичах порывом ветра сорвало навес над торговыми рядами
Практически каждая минская гроза заканчивается для ждановичского рынка злоключениями.
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Фото: Александр Ружечка
Не изменилась своеобразная традиция и в этот раз. По сети моментально распространилось видео, снятое одним из посетителей вещевого рынка. На записи запечатлены испуганные продавцы, разбросанные по земле манекены, вымокшая одежда. А причина всего этого безобразия — сорванный порывом сильного ветра навес над торговыми рядами.
К 14 часам — времени, когда гроза уже сдала свои позиции — на пострадавшем ряду наведен какой-никакой порядок. По крайней мере, пластмассовые женщины и мужчины уже не лежат на асфальте лицами вниз. Все точки закрыты и надежно «задраены» роллетами. Территория огорожена, на месте работают сотрудники милиции и представитель судебной экспертизы.
Как рассказал Onliner представитель торгового дома «Ждановичи», ЧП произошло на открытой арендной площадке под названием «Модный квартал». Здесь предприниматели снимают «квадраты» и самостоятельно возводят на них различные конструкции: устанавливают торговые боксы, монтируют навесы над ними. Ответственность за качество исполнения лежит на самих арендаторах.
15:52 17/08/2021
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