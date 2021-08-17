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На завтра вновь объявлен оранжевый уровень опасности

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили прогноз.

Такой след непогода оставила сегодня. Фото из соцсетей

В среду в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз.
 
Днем будет без существенных осадков, лишь по восточным районам Беларуси местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
 
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, по юго-востоку до плюс 17 градусов. Днем будет 18-24 градуса тепла.
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