Такой след непогода оставила сегодня. Фото из соцсетей





В среду в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз.

Днем будет без существенных осадков, лишь по восточным районам Беларуси местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, по юго-востоку до плюс 17 градусов. Днем будет 18-24 градуса тепла.