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Витебская милиция задержала крупного наркоторговца

Витебская милиция задержала крупного наркоторговца, по её данным, 27-летний житель областного центра почти год являлся оптовым курьером и закладчиком в одном из криминальных интернет-магазинов.

Иллюстративное фото

"Как установили сыщики, география его интересов весьма обширна. Подозреваемый успел отметиться не только в Витебской, но и Минской, а также Могилевской областях. Во время очередной транспортировки крупной партии наркотиков он был задержан. В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропные вещества "Пара-метилэфедрон" и Альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 граммов", - говорится в сообщении в телеграм-канале УВД Витебского облисполкома во вторник.

В квартире витебчанина также нашли наркотики, а ещё обнаружили специальные инструменты для их взвешивания и фасовки.
 
"В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками милиции в различных местах Витебска, Полоцка и Орши удалось изъять более 100 закладок с наркотиками. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело", - проинформировали в УВД.
Интерфакс
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