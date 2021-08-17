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"Как установили сыщики, география его интересов весьма обширна. Подозреваемый успел отметиться не только в Витебской, но и Минской, а также Могилевской областях. Во время очередной транспортировки крупной партии наркотиков он был задержан. В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропные вещества "Пара-метилэфедрон" и Альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 граммов", - говорится в сообщении в телеграм-канале УВД Витебского облисполкома во вторник.





В квартире витебчанина также нашли наркотики, а ещё обнаружили специальные инструменты для их взвешивания и фасовки.

"В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками милиции в различных местах Витебска, Полоцка и Орши удалось изъять более 100 закладок с наркотиками. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело", - проинформировали в УВД.