Убил соседа из-за сплетен о сестре

По данным следствия, вечером 5 апреля текущего года в правоохранительные органы обратился 29-летний местный житель и сообщил о том, что он убил своего соседа.





Мужчина на допросе рассказал следователю, что днем он выпивал со своим отцом, который в ходе совместного распития рассказал о том, что в деревне ходят слухи об интимной связи его родственницы и 57-летнего местного жителя. Обвиняемого это очень разозлило и он пришел к односельчанину «разобраться». Однако конструктивный диалог не удался. Мужчина достал из кармана нож и нанес им более 30 ударов потерпевшему. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.





При проведении следственных действий обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью, а также рассказал, что нож выбросил в водоем. Орудие преступления из воды извлекли сотрудники МЧС.





В рамках расследования уголовного дела с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, по которым проведены экспертные исследования, результаты которых подтверждают причастность мужчины к совершенному преступлению.





Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть местного жителя наступила от многочисленных колото-резаных ранений.





В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что он на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.





Действия 29-летнего мужчины квалифицированы по п.п.6, 13 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд