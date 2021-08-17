11 месяцев за решеткой. Муж правозащитницы Марфы Рабковой рассказал о ее состоянии
Уже одиннадцать месяцев, как за решеткой удерживается координаторка Волонтерской службы "Весны" Марфа Рабкова.
Сотрудники ГУБОПиК задержали ее вместе с мужем Вадимом 17 сентября прошлого года, когда она возвращалась домой с правозащитной премии. Сразу ей предъявили обвинение — по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).
За одиннадцать месяцев Марфе предъявили обвинение еще по двум статьям — теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы. Все это время правозащитницу удерживают в СИЗО-1, где ее поставили на профилактический учет как «склонную к экстремизму».
За эти месяцы Марфа сильно похудела, у нее проблемы со здоровьем и умерли бабушка и отец.
Следователи неоднократно предлагали ей сотрудничество: признать вину — и тогда ей изменят меру пресечения и отпустят к больным родителям. Но Марфа принципиальна в своей позиции. Муж политзаключенной правозащитницы Вадим Жеромский рассказал “Весне”, как Марфа чувствует себя сейчас.
Вадим Жеромский отметил, что после двухнедельного постельного режима правозащитница стала себя чувствовать лучше, однако в условиях СИЗО невозможно полноценно восстановить здоровье. Количество медикаментов в передачах за последний период значительно выросло по сравнению с осенью предыдущего года. Как и раньше, Марфе не дают разрешения на лечение зубов, хотя с момента первых попыток пригласить стоматолога прошло почти три месяца.
Кроме того, начались сложности с перепиской: с конца весны Марфа получает письма в основном только от родных. Иногда по несколько дней от нее нет вестей, однако люди пишут ей стабильно.
“Марфа писала, что летом получила письмо от женщины за номером 20, а до этого предыдущее от нее же — было письмо под номером 1 еще осенью прошлого года. Вопрос, где потерялись остальные письма, — риторический”, — говорит Вадим.
По подсчетам Марфы Рабковой в апреле, за полгода в заключении она получила около 550 писем. Сейчас это количество очевидно выросло. Отдельно правозащитница благодарит неравнодушных людей за посылки с приятными мелочами, которые очень важны в заключении.
“При этом самое главное — это осознание внимания и того, что ее не забыли и не бросили”, — подчеркивает муж Марфы Рабковой.
Про себя Вадим особо не задумывается, а просто делает то, что надо. “Надо выстоять!”, — говорит он.
За решеткой находятся семь правозащитников «Весны». Пишите нашим коллегам письма солидарности:
СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2 (Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Марфа Рабкова, Андрей Чепюк)
СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А (Леонид Судаленко, Татьяна Лосица)
12:21 17/08/2021
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