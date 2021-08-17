Сотрудники ГУБОПиК задержали ее вместе с мужем Вадимом 17 сентября прошлого года, когда она возвращалась домой с правозащитной премии. Сразу ей предъявили обвинение — по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).





За одиннадцать месяцев Марфе предъявили обвинение еще по двум статьям — теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы. Все это время правозащитницу удерживают в СИЗО-1, где ее поставили на профилактический учет как «склонную к экстремизму».





За эти месяцы Марфа сильно похудела, у нее проблемы со здоровьем и умерли бабушка и отец.





Следователи неоднократно предлагали ей сотрудничество: признать вину — и тогда ей изменят меру пресечения и отпустят к больным родителям. Но Марфа принципиальна в своей позиции. Муж политзаключенной правозащитницы Вадим Жеромский рассказал “Весне” , как Марфа чувствует себя сейчас.





Вадим Жеромский отметил, что после двухнедельного постельного режима правозащитница стала себя чувствовать лучше, однако в условиях СИЗО невозможно полноценно восстановить здоровье. Количество медикаментов в передачах за последний период значительно выросло по сравнению с осенью предыдущего года. Как и раньше, Марфе не дают разрешения на лечение зубов, хотя с момента первых попыток пригласить стоматолога прошло почти три месяца.





Кроме того, начались сложности с перепиской: с конца весны Марфа получает письма в основном только от родных. Иногда по несколько дней от нее нет вестей, однако люди пишут ей стабильно.





“Марфа писала, что летом получила письмо от женщины за номером 20, а до этого предыдущее от нее же — было письмо под номером 1 еще осенью прошлого года. Вопрос, где потерялись остальные письма, — риторический”, — говорит Вадим.





По подсчетам Марфы Рабковой в апреле, за полгода в заключении она получила около 550 писем. Сейчас это количество очевидно выросло. Отдельно правозащитница благодарит неравнодушных людей за посылки с приятными мелочами, которые очень важны в заключении.





“При этом самое главное — это осознание внимания и того, что ее не забыли и не бросили”, — подчеркивает муж Марфы Рабковой.





Про себя Вадим особо не задумывается, а просто делает то, что надо. “Надо выстоять!”, — говорит он.





За решеткой находятся семь правозащитников «Весны». Пишите нашим коллегам письма солидарности:





СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2 (Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Марфа Рабкова, Андрей Чепюк)

СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А (Леонид Судаленко, Татьяна Лосица)