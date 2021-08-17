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Военно-транспортный самолет разбился в российском Подмосковье - экипаж погиб

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию.
ЧП произошло во время тренировочного полета. 

Экипаж опытного Ил-112В, рухнувшего в Московской области, погиб, сообщил  источник в авиастроительной отрасли.

«По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», – сказал собеседник РИА «Новости».

Экипаж состоял из трех человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», – добавил он.

По этим данным, за штурвалом разбившегося Ил-112в был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.

Пять дней назад этот самолет прилетел в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.
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