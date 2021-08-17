"УСК по Минску возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающей на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте СК во вторник.





По данным следствия, "в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".





"Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных Telegram-каналов. Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела", - сказано в сообщении.





В настоящий момент девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 УК. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий.





Как сообщалось, 3 августа в Киеве был найден повешенным глава "Белорусского дома в Украине", гражданин Беларуси Виталий Шишов.





Полиция проверяет все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.





Шишов исчез 2 августа во время пробежки. Он переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.





Друг Шишова рассказал со ссылкой на информацию от Службы безопасности Укр� �ны, что Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые проникали в Украину под видом беженцев, то есть занимался контрразведкой.





"Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.