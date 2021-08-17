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Ни один не прошел: литовские пограничники развернули на границе с Беларусью почти 50 нелегалов

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти полсотни лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ).

Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском райнах, а также в Друскининкском самоуправлении.

В Шальчининкском районе отмечено эпизодическое усиление сил белорусских пограничников у госграницы, в районе Друскининкского самоуправления пограничники слышали несколько десятков выстрелов из автоматов на территории соседней страны.

Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.
Источник: delfi.lt
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