Пропавшую неделю назад в Сенно 72-летнюю пенсионерку нашли в 10 километрах от райцентра
Пропавшую 9 августа 72-летнюю бабушку из Сенно нашли спустя неделю примерно в 10 километрах от райцентра среди лесных массивов.
Фото ПСО «Ангел»
Вечером 9 августа пенсионерка ушла от родственников к себе домой, ей нужно было пройти около 400 метров, но дома она так и не появилась. 13 августа волонтеры ПСО «Ангел» начали собирать группу для поисков пропавшей бабушки.
Согласно информации МЧС в 15 августа в 9:00 поступило сообщение о том, что пропавшая может находиться у деревни Латыголь Сенненского района. В 11:55 потерявшуюся пенсионерку волонтеры нашли у деревни Смоловка, это в 4 километрах от первой деревни и примерно в 10 километрах от райцентра.
Блуждавшая по лесам шесть дней пенсионерка была истощена, ее пришлось госпитализировать в Сенненскую центральную районную больницу.
10:13 17/08/2021
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