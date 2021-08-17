



Самый высокий конкурс среди поступающих в БГПУ сложился по специальности "психология" – 5,6 человек на место, сообщили в пресс-службе вуза, подводя итоги вступительной кампании.





Также, пишет Sputnik, на этой специальности самый высокий проходной балл – 336. На втором месте по конкурсу – "оздоровительная и адаптивная физическая культура (4 человека на место), на третьем – "логопедия" (3 человека на место). Средний конкурс по вузу на бюджет – 2,2, на платное – 1,03. Самый большое конкурс на "платке" – на специальности "начальное образование" (2,8 человека).





Выше 300 баллов проходной еще на четырех специальностях: "изобразительное искусство и компьютерная графика" (329), "практическая психология" (324), "логопедия" (315), "изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы" (304). В этом году минимальные баллы выросли на 13 специальностях – от 13 до 71. Больше всего они увеличились на специальности "начальное образование". По трем специальностям – "история и обществоведческие дисциплины", "русский язык и литература" и "русский язык и литература, иностранный язык" – зачислили только медалистов и выпускников школьных педклассов.

Больше мальчиков

БГПУ – в основном женский вуз. Однако в этом году, отмечают в пресс-службе, на двух факультетах стало больше юношей. На факультете физвоспитания 60% первокурсников – это парни, на истфаке – 56%, на физмате – 33%. На остальных факультетах юношей – от 10 до 20%.





Кто поступил на платное, учеба в БГПУ в этом году будет стоить от 1246 до 1346 долларов. Дешевле всего в "педе" будет учиться на специальностях, связанных с логопедией, олигофренопедагогией и дошкольным образованием. Творческие специальности, например "музыкальное искусство, ритмика и хореография", будут стоить дороже.





Напомним, большинство белорусских вузов объявили о зачислении первокурсников еще 11 августа. В некоторых университетах зачисление пройдет позже.