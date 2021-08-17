



Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил в эфире СТВ со ссылкой на исследование, что иммунитет к COVID-19 есть в среднем у 38% белорусов.





Также он рассказал, что Беларусь в ближайшее время ожидает миллион доз китайской вакцины. В будущем, по его словам, собираются рассмотреть доставку вакцины других производителей — Pfizer, AstraZeneca или Moderna.





«Мы проводили исследование, совместное с научно-исследовательским институтом имени Пастера (Санкт-Петербург, Российская Федерация), в мае. Наши майские совместные исследования показали, что в среднем имеет иммунитет у нас 38% населения. Данная работа будет проведена буквально в конце августа, чтобы нам посмотреть, что же изменилось за летний период, за три месяца, чтобы видеть, что происходит в результате вакцинации населения Республики Беларусь и, конечно же, заболеваемости вкупе инфекционный, послеинфекционный иммунитет. Какой у нас будет? Я думаю, что выше 38%», — сказал Тарасенко.





По его словам, для полного контроля ситуации нужен больший процент людей с иммунитетом:





«Я скажу такую цифру — это 90% и более. Мы говорим о том, что вакцинировать надо 60% населения, во всяком случае числа подлежащих [вакцинации]. У нас пока не вакцинируется население от года до 18. Должен сыграть существенную роль и послеинфекционны иммунитет».





По словам замминистра здравоохранения, в ближайшее время в Беларусь поступит миллион доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Поставки ожидаются в августе. Раньше ее уже поставляли в нашу страну в качестве гуманитарной помощи. В будущем белорусы смогут получить и вакцины других производителей.





«Мы будем в будущем рассчитывать на это, потому что пожелания белорусов есть. Кто-то хочет Pfizer, AstraZeneca или Moderna привиться. В скором времени, конечно же, будем мы, как я и озвучил, рассматривать и доставку вакцины других производителей», — заявил главный санврач.





Определенные коррективы вносят вопросы качества, цены, условий хранения препаратов. По его словам, белорусской вакцины в этом году ждать не стоит:





«Кандидатная вакцина действительно есть. То есть произведенная в лабораторных условиях. Сейчас стоит задача трансформировать и передать для промышленности, чтобы могла промышленность наша уже ее производить, выпускать в гражданский оборот. Но мы говорим, это уже выпуск — начало 2023 года. После проведения всех испытаний».





«Конечно, врачи могут рекомендовать и даже настоятельно рекомендовать, но это дело каждого гражданина — вакцинироваться или нет. Я, пользуясь моментом, призываю все-таки вакцинацию проводить», — добавил он.



