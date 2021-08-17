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Задержан известный гродненский блогер Вадим Ермашук

Задержан известный гродненский блогер Вадим Ермашук. Как сообщают правозащитники, он поехал в Щучин снимать юмористический ролик для своего Instagram. Там его и схватили силовики.


Перед поездкой в понедельник Ермашук посетил в Гродно суд, в котором озвучил приговор троим участницам протестов.

Вадим Ермашук (Vadimati) — популярный блогер (на его Instagram подписалось 45 тысяч человек), участвовавший в протестах 2020 года. В октябре прошлого года его оштрафовали на 540 рублей за участие в августовском марше. "Я за свободу слова, свободу выбора", — говорил Ермашук в суде.
Еврорадио
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