



Перед поездкой в понедельник Ермашук посетил в Гродно суд, в котором озвучил приговор троим участницам протестов.





Вадим Ермашук (Vadimati) — популярный блогер (на его Instagram подписалось 45 тысяч человек), участвовавший в протестах 2020 года. В октябре прошлого года его оштрафовали на 540 рублей за участие в августовском марше. "Я за свободу слова, свободу выбора", — говорил Ермашук в суде.