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Главу Минздрава Шри-Ланки уволили за колдовство при борьбе с COVID

Министр публично использовала "волшебное зелье" и пыталась избавить мир от пандемии, выливая в реку горшок "святой воды".

© pixabay / Desertrose7

Министра здравоохранения Шри-Ланки сняли с должности за колдовство и использование "волшебных зелий" в борьбе с коронавирусом, передает агентство AFP.

Глава ведомства Павитра Ванняраччи в январе публично использовала "волшебное зелье", пишет Sputnik, чтобы защитить себя от инфекции. Она получила напиток от местного колдуна. К слову, зелье так и не помогло: министр все же переболела коронавирусом и даже попала в реанимацию.

Магию Ванняраччи использовала не только в "личных целях": пытаясь положить конец пандемии, министр вылила в реку горшок "святой воды".

После подобных магических ритуалов Ванняраччи сняли с должности. Без работы она не осталось и получила портфель министра транспорта. А вот ее место перешло Кехелии Рамбуквелле, ранее занимавшему пост министра средств массовой информации.

С начала пандемии в Шри-Ланке зарегистрировано 355 тысяч заболевших коронавирусом и 6096 умерших от инфекции. Сейчас в островном государстве действует общенациональный локдаун: нельзя выходить из дома с 10:00 до 16:00.

На прошлой неделе власти Шри-Ланки объявили, что с 15 сентября посещать общественные места смогут только те, у кого есть сертификат о полной вакцинации от COVID-19.
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