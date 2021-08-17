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Министра здравоохранения Шри-Ланки сняли с должности за колдовство и использование "волшебных зелий" в борьбе с коронавирусом, передает агентство AFP.





Глава ведомства Павитра Ванняраччи в январе публично использовала "волшебное зелье", пишет Sputnik, чтобы защитить себя от инфекции. Она получила напиток от местного колдуна. К слову, зелье так и не помогло: министр все же переболела коронавирусом и даже попала в реанимацию.





Магию Ванняраччи использовала не только в "личных целях": пытаясь положить конец пандемии, министр вылила в реку горшок "святой воды".





После подобных магических ритуалов Ванняраччи сняли с должности. Без работы она не осталось и получила портфель министра транспорта. А вот ее место перешло Кехелии Рамбуквелле, ранее занимавшему пост министра средств массовой информации.





С начала пандемии в Шри-Ланке зарегистрировано 355 тысяч заболевших коронавирусом и 6096 умерших от инфекции. Сейчас в островном государстве действует общенациональный локдаун: нельзя выходить из дома с 10:00 до 16:00.





На прошлой неделе власти Шри-Ланки объявили, что с 15 сентября посещать общественные места смогут только те, у кого есть сертификат о полной вакцинации от COVID-19.











