



О сказочном аксолотле из белорусской столицы и его популярности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Аксолотль — идеальный питомец для тех, кто с детства зачитывался историями о драконах и всегда мечтал завести собственного. Это странное существо относят и к рыбам, и к ящерицам. На самом деле аксолотль ни то, ни другое. Он личинка амбистомы и в таком виде может прожить всю жизнь, так и не превратившись во взрослую особь.





Наш герой действительно уникальный, ведь у него есть и жабры, и легкие. У аксолотля розовая почти прозрачная кожа и большая голова с маленькими глазами. Кажется, что он постоянно улыбается, такой эффект возникает благодаря широкому рту. Самая большая гордость амфибии — наружные жабры. Когда он лениво взмахивает ими, как крыльями, то действительно похож на сказочного дракона.





Он родом из мультфильма





Как признается минчанка Мария Лежневич, ей всегда нравились необычные или странные животные. Долгое время мечтала завести ежика, раздумывала даже насчет лемура.





— Когда увидела видео с милым дракончиком-аксолотлем, влюбилась, — вспоминает девушка. — Сразу решила, что это чудо должно быть и у меня.





Поиски необычного питомца оказались непростыми. В столичных зоомагазинах такой экзотики нет, на популярных по поиску животных сайтах тоже аксолотлей не оказалось. Мария обыскала все соцсети и уже готова была сдаться, пока не наткнулась на форум заводчиков.





— И все, через два часа я уже иду по Ждановичскому рынку в поисках нужного павильона, — рассказывает хозяйка чудика. — На выбор предложили черненького и беленького, второй показался симпатичнее, его и взяла.





От заводчика Мария узнала, что именно с аксолотля срисован главный герой мультфильма «Лунтик и его друзья», поэтому над именем долго раздумывать она не стала — назвала Луней. Кроме того, этот милый дракончик также вдохновлял мультипликаторов, рисовавших ночную фурию Беззубика из «Приручить дракона» и некоторых покемонов. Правда, мало кто знает, что этот диковинный зверек на самом деле существует. Например, поклонники «Лунтика» уверены, что их любимчик — лунная пчела или просто фантазия автора.





Потребности милого хищника





По словам Марии, экспертов по уходу за аксолотлями в Минске очень мало. Достоверную информацию приходится искать самой, еще один вариант — писать заводчикам или опытным любителям этих редких животных.





— Помню, зашла с Луней в один из наших зоомагазинов, чтобы уточнить особенности ухода и обустройства аквариума, и один из сотрудников спросил: «Это что, сомик?» В этот момент все мои вопросы сразу отпали, — делится девушка. — Необходимую информацию нахожу на форумах, в группах в соцсетях, которые ведут опытные заводчики.









Аксолотли, как и все другие личинки, — хищники, сначала они едят всякую мелочь типа инфузорий, потом охотятся на добычу покрупнее — мелких рыбок, лягушек, насекомых. Добывать пищу ему сложно — глазки у «водяного дракона» сверху, и увидеть он может только то, что находится над ним. И если добыча мелькнула где-то снизу, то приходится ориентироваться на колебание воды.





В домашних условиях он хорошо ест тонущие корма для хищных рыб, выпускаемые в виде гранул или таблеток. Владельцы дают кусочки рыбного филе, мясо креветки, резаных червей, мясо мидий, замороженные корма, живые рыбки. Правда, последних стоит избегать, так как они могут переносить болезни, а аксолотли очень к ним предрасположены.





Аксолотли — холодноводные земноводные, и повышенная температура является для них стрессом. Температура воды 22–24 °С и выше очень некомфортная для аксолотля и, если будет держаться в течение долгого времени, приведет к болезни и гибели.





— Важная особенность в уходе — это температура воды, — комментирует Мария. — Она должна быть не выше 22 °С, оптимально — 18 °С. В июне, когда в Минске была жара 30 °С, приходилось пользоваться замороженными бутылками, меняли их каждые полчаса. Даже аквариумный вентилятор не спасал, охлаждая воду максимум на 5 °С. Для правильного баланса также в жилище аксолотля необходимы фильтр, аэратор и растения. Стоит забыть о мелком грунте — аксолотль может его проглотить. Подходит либо песок, либо крупные камни.





Еще один частый вопрос в содержании любых жителей аквариума — совместимость. Большинство владельцев аксолотлей держат питомцев отдельно как минимум потому, что характерные для этих животных наружные жабры делают их уязвимыми для атак рыб. Даже спокойные и медлительные виды не могут удержаться от искушения попробовать их укусить, и в итоге от роскошных отростков остаются жалкие ошметки.





Кроме того, аксолотли активны ночью, и спящие рыбы, в свою очередь, становятся легкой мишенью для них. Практически невозможно найти золотую середину между размером (чтобы рыба не была съедена) и агрессивностью (чтобы не страдал сам аксолотль).





Но в каждом правиле есть исключение, позволяющее содержать аксолотлей с рыбами. И это золотые рыбки. Они очень медлительные, а если их хорошо кормить, то большинство даже не будет пытаться преследовать водного дракончика. К тому же для содержания золотых рыбок также нужна низкая температура воды, что делает их идеальным выбором.





— И все же лучше, если аксолотль будет жить отдельно, причем одна особь на аквариум, — отмечает собеседница. — Даже друг для друга они представляют опасность, молодые и маленькие аксолотли страдают от старых и крупных и могут потерять конечности или даже быть съедены. К таким же последствиям ведет перенаселение, когда более крупная особь убивает более мелкую. Очень важно содержать только равных по размеру зверьков в просторном аквариуме.





Лайки за «ушки»





— Никто из друзей и знакомых не знал о существовании такого животного, — рассказывает Мария. — Некоторые даже побаиваются и говорят, что он похож на монстра из ужастика. При этом большинство считают его забавным и умиляются привычкам и особенностям. Например, когда наш аксолотль голодный, то становится очень активным — носится по аквариуму, часто всплывает. Мы решили, что так проявляется инстинкт поиска еды. Кстати, любимое лакомство Луни — мясо кальмара.









Смешные выходки своего любимчика хозяйка любит снимать на видео. И если раньше это было для домашнего архива, то теперь за Луней наблюдают миллионы пользователей TikTok.





— На этой площадке я уже давно, еще со времен, когда название было другое, — делится девушка. — Снимала себя, но как-то не заходило, в рекомендованные не попадала никогда. Первые видео с Луней тоже не зашли, максимум 200 просмотров и пара комментариев. Тогда и решила изучать конкурентов, тренды и алгоритмы. Вдохновилась некоторыми идеями и начала снимать.





Через несколько месяцев одно из видео разлетелось по миру, набрав много просмотров, лайков и комментариев.





— Я, конечно, была в приятном шоке, — признается Мария. — Не ожидала такого потока новой аудитории и комментариев, но точно знала, что Луня этого заслуживает. Первое популярное видео — про то, можно ли доставать аксолотля из воды.





Сейчас же, по словам хозяйки необычного питомца, даже с большим количеством подписчиков не все ролики попадают в рекомендованные и набирают много просмотров. Алгоритм TikTok непредсказуем, поэтому главное правило — регулярность.





— Самый популярный вопрос в комментариях — про стоимость. Многие думают, что цены на экзотическое животное такие же сказочные, как и сам зверек, но это совсем не так, — рассказывает хозяйка Луни. — Аксолотля можно найти как за 50 рублей, так и за 30, зависит от возраста питомца. Также подписчики активно интересуются питанием, обустройством аквариума и, конечно же, часто спрашивают о наболевшем — об охлаждении воды.









Среди комплиментов зверьку и вопросов про содержание можно найти и совершенно глупые сообщения. Например, кто-то всерьез спрашивает, пробовала ли хозяйка отрезать у Луни конечности, чтобы проследить, за сколько они вырастут (аксолотли способны к регенерации). Среди смешных комментариев — «А что за рыба с ногами?», «Ой, инопланетянин!».





— Гости часто ведутся на милую мордашку Луни, — делится Мария. — Они думают, что он безобидный. Хотят погладить, опускают к нему руку, а он кусает. Да, не стоит забывать, что в первую очередь это хищник. Нередко наш питомец и сам показывает фокусы — пытаясь глотнуть воздух, выпрыгивает из аквариума. В общем, с ним точно не соскучишься.





Фото и видео из личного архива собеседницы