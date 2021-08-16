Но судя по всему, прошло уже несколько месяцев, как у таких людей стали еще и изымать технику.

Выборы видишь? поговорил с такими белорусами и попытался выяснить у Государственного таможенного и пограничных комитетов, что все это значит.





«Таможенники пытались показать, как будто это обычное дело»

На днях Дмитрий ездил из Беларуси в Украину и обратно. В стране-соседке он находился неполных двое суток: в субботу утром приехал, в воскресенье вечером уже уехал. Так как это была командировка, Дмитрий брал с собой рабочий ноутбук, который принадлежит его компании.





Когда в ночь с 15 на 16 августа 2021 года белорус возвращался домой, таможенники осмотрели его вещи и забрали компьютер для «проведения исследования на наличие экстремистской информации».





— При проверке вещей таможенники пытались показать, как будто это обычное дело. Я был единственным в автобусе, у кого изъяли технику, — рассказывает Дмитрий. — Даже больше: только меня одного отправили на отдельный досмотр. И как потом оказалось, лишь у меня одного во всем автобусе была «протестная» статья. Во второй половине октября я отсидел трое суток по статье 23.34 (в старой версии КоАП — «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий». — Прим. ред.). Но из сотрудников таможни никто не сказал ни слова о том, что изъятие ноутбука связано с 23.34. И в принципе ничего не объясняли, просто осмотрели вещи, а потом принесли бумагу о том, что ноутбук изымают.





Это был первый выезд Дмитрия за границу после выборов, ранее с подобным отношением на границе он не сталкивался.





— При осмотре вещей ноутбук даже не просили включить, не спрашивали пароль, вообще ничего. Просто забрали. Сказали, что в течение 20 рабочих дней вернут, — добавляет белорус.





Сейчас Дмитрий пытается работать на личном ноутбуке, но уверен, что ситуация сдвинет его график на несколько дней. Изъятый ноутбук был корпоративным, и на нем хранится много важной и нужной в работе информации.





— На руки мне дали только акт об изъятии, — объясняет мужчина. — А вот бумагу, на которой было написано про экстремизм, даже сфотографировать не дали.





«На ноутбуке полно важных документов, большинство невозможно восстановить»





Минчанин Илья возвращался с отдыха 28 июля 2021 года. В Украине мужчина и его компания друзей пробыли около недели.





— Выехали без проблем, заранее подготовили все необходимые документы для выезда и отправились на отдых. В последний раз в Украине был года три назад, — вспоминает собеседник. — На паспортном контроле взяли мой паспорт и почти сразу же отложили его в сторону и сказали ждать. Так я ждал часа полтора. Потом меня полностью обыскали, сделали опись всего имущества, потом опять пропали на час где-то. Когда вернулись, сказали, что изымают ноутбук. Зачем, что и как, не говорили вообще. Сказали, что это стандартная процедура.





Илья признается, что сначала он подумал: «Сейчас всё проверят и отпустят». Но не тут-то было.





— Потом еще часа через два пришли, принесли акты [об изъятии техники]. Я их изучил и понял, что ноутбук у меня изымают на неопределенный срок. На вопрос, вернется ли ко мне обратно мой компьютер, ничего не ответили. Просто забрали его.





При этом у друзей Ильи ничего не изымали. По словам минчанина, они прошли паспортный без проблем, но и задержаны ранее не были.





— У меня же была статья 23.34 [старого КоАП]. Меня задержали в середине июля прошлого года около своего дома. Доставили в Октябрьское РУВД, через 5-6 часов отпустили. Только спустя время я узнал, что на меня завели дело, прошел суд без приглашения. Я получил штраф в 15 «базовых», насколько помню.





Самое обидное для Ильи, что изъятый ноутбук он купил не так давно и отдал за него около 2000 долларов.





— К тому же я на нем работаю: по профессии я свадебный видеограф. То есть сейчас, в сезон, я остался без инструмента, с помощью которого работаю и зарабатываю себе на жизнь. На ноутбуке полно документов очень важных: бухгалтерских, отчеты разные для налоговых, декларации, банкинг и так далее, — перечисляет минчанин. — Большую часть восстановить будет невозможно. Там свадьбы людей, которые я снимал, юбилеи и личные очень ценные фотографии.





Также Илья волнуется, что ноутбук ему не вернут. Так как в акте указано: отбор производится на основании статьи 393 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Согласно ей, изъятые вещи должны возвращать «за исключением случаев, когда такие пробы и (или) образцы товаров подлежат захоронению, уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством государств-членов».





Кроме этого, в статье 393 указано, что «таможенный орган, назначивший таможенную экспертизу, не позднее 3 рабочих дней со дня получения проб и (или) образцов товаров от уполномоченного таможенного органа, проводившего таможенную экспертизу, информирует декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, о возврате таких проб и (или) образцов товаров». За 13 рабочих дней, прошедших со дня изъятия ноутбука, ни один таможенный орган с Ильей, по его словам, не связывался.





— Более того, я на днях сам звонил на таможню, мне просто сказали ждать. Потому что ответ по поводу моего ноутбука придет на почту по месту прописки, — говорит минчанин.