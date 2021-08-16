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Беларусы требовали вынести "Народную конституцию" на референдум - вот что ответили власти

В Беларуси идет подготовка к внесению изменений в Конституцию. Работают на этим, естественно, органы власти и различные провластные организации.

Тем временем команда Светланы Тихановской и Общественная конституционная комиссия во главе с Анатолием Лебедько, Координационный совет, Народное антикризисное управление, сообщество «Честные люди» и разработали свой вариант конституции — он получил название «Народная конституция». Изучить ее в деталях можно на специальном сайте.

На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы требовали, чтобы власти вынесли на референдум оба варианта конституции: и ту, что разрабатывают сами власти, и ту, что предлагает демократическая общественность.

 — В настоящее время Конституционной комиссией разрабатывается проект Конституции, который предполагается вынести на республиканский референдум.

О результатах деятельности данной комиссии нам становится известно лишь из отрывочных комментариев её членов в СМИ. Процедура сбора предложений, их обсуждения, голосования, обоснования выбора тех или иных подходов, на наш взгляд, не являются прозрачными.

Работа строится таким образом, что нам - гражданам Беларуси - будет предложено проголосовать за единственный подготовленный вариант, соответствующий видению А.Г.Лукашенко, который вынесет его на референдум, либо против этого подготовленного проекта. То есть фактически согласиться с той Конституцией, которая сделала возможным политический и социальный кризис, в который всё глубже погружается страна.

В качестве проекта, отражающего наши взгляды на конституционную реформу и подлежащего вынесению на республиканский референдум, следует рассматривать проект Конституции, подготовленный группой экспертов под руководством Анатолия Лебедько.

В этой связи мы считаем обоснованным вынести на референдум как минимум два варианта проекта Конституции, которые бы предусматривали отличное друг от друга видение по основополагающим вопросам: формы непосредственного участия граждан в управлении страной, форма правления, количество палат Парламента, распределение полномочий между органами власти, иерархия нормативных правовых актов.

Петиция отправилась в Палату Представителей, Совет Республики и Конституционный Суд. Из совета Республики пришел ответ за подписью председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца.

В ответе обещают прислушаться к предложениям:

Информируем, что в ходе работы по Совершенствованию Конституции Республики Беларусь членами Конституционной комиссии анализируются все поступающие предложения.

Содержащиеся в вашем обращении предложения также будут проработаны членами Конституционной комиссии.
Источник: the-village.me
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