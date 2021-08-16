"В связи с приведением размеров движения поездов региональных линий экономкласса в соответствие с фактическим спросом на перевозку Белорусская железная дорога изменяет маршруты следования, периодичность курсирования, расписание некоторых поездов, а также отменяет ряд поездов из обращения", - рассказали в БЖД.





В частности, изменения коснутся поездов на следующих участках:





Слуцк – Солигорск (с 16 августа);





Гомель – Добруш (с 19 августа);





Гомель – Кравцовка (с 20 августа);





Калинковичи – Словечно (с 21 августа);





Минск – Барановичи (с 23 августа);





Гродно – Лида (с 23 августа);





Лунинец – Бухличи (с 23 августа);





Лунинец – Житковичи (с 23 августа);





Гомель – Василевичи (с 23 августа);





Минск – Борисов (с 30 августа);





Минск – Молодечно – Гудогай (с 30 августа);





Молодечно – Глубокое (с 30 августа);





Минск – Осиповичи (с 30 августа).







