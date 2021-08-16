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Коронавирусу в помощь: БЖД отменяет целый ряд поездов региональных линий

Белорусская железная дорога отменяет движение ряда поездов региональных линий экономкласса, говорится в сообщении на сайте БЖД в понедельник.

"В связи с приведением размеров движения поездов региональных линий экономкласса в соответствие с фактическим спросом на перевозку Белорусская железная дорога изменяет маршруты следования, периодичность курсирования, расписание некоторых поездов, а также отменяет ряд поездов из обращения", - рассказали в БЖД.

В частности, изменения коснутся поездов на следующих участках: 

Слуцк – Солигорск (с 16 августа); 

Гомель – Добруш (с 19 августа); 

Гомель – Кравцовка (с 20 августа); 

Калинковичи – Словечно (с 21 августа); 

Минск – Барановичи (с 23 августа);

Гродно – Лида (с 23 августа);

Лунинец – Бухличи (с 23 августа);

Лунинец – Житковичи (с 23 августа);

Гомель – Василевичи (с 23 августа);

Минск – Борисов (с 30 августа);

Минск – Молодечно – Гудогай (с 30 августа);

Молодечно – Глубокое (с 30 августа);

Минск – Осиповичи (с 30 августа).
Источник: interfax.by
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