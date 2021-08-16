Именно тогда минчанин поставил свой личный рекорд, выловив сома в 52 килограмма. Борьба с рыбой длилась полтора часа, и, судя по картинке, сом проиграл. Дело было на Припяти, а все нюансы в рассказе самого рыбака:





— Рыбачили на Припяти возле деревни Макаричи, приезжаю сюда из Минска. Место здесь действительно рыбное, сюда люди по 26 лет приезжают, и постоянно что-то клюет.





В тот день ловил из лодки на воблера. Полтора часа с ним боролись, но подсачника у меня с собой не было, поэтому пришлось тянуть на мель. Это не единственный мой сом, были еще пару экземпляров килограмм по 30, но 52 — рекорд.









Сам я только начинающий рыбак, езжу сюда раз в две недели, пытаюсь порыбачить на всех мощностях, даже лодку купил.





Дома еда есть, просто тут рыба трофейная, до 20 килограмм — делаю пару фото и отпускаю. Этот гигант пошел на шашлык, мясо восхитительное, не похоже на рыбу, больше на свинину.