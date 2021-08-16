Вот так улов! Минчанин выловил в Припяти 52-килограммового сома
Прошедший четверг для Андрея оказался в буквальном смысле рыбным.
Именно тогда минчанин поставил свой личный рекорд, выловив сома в 52 килограмма. Борьба с рыбой длилась полтора часа, и, судя по картинке, сом проиграл. Дело было на Припяти, а все нюансы в рассказе самого рыбака:
— Рыбачили на Припяти возле деревни Макаричи, приезжаю сюда из Минска. Место здесь действительно рыбное, сюда люди по 26 лет приезжают, и постоянно что-то клюет.
В тот день ловил из лодки на воблера. Полтора часа с ним боролись, но подсачника у меня с собой не было, поэтому пришлось тянуть на мель. Это не единственный мой сом, были еще пару экземпляров килограмм по 30, но 52 — рекорд.
Сам я только начинающий рыбак, езжу сюда раз в две недели, пытаюсь порыбачить на всех мощностях, даже лодку купил.
Дома еда есть, просто тут рыба трофейная, до 20 килограмм — делаю пару фото и отпускаю. Этот гигант пошел на шашлык, мясо восхитительное, не похоже на рыбу, больше на свинину.
Источник: onliner.by
17:42 16/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение