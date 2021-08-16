+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вот так улов! Минчанин выловил в Припяти 52-килограммового сома

Прошедший четверг для Андрея оказался в буквальном смысле рыбным.

    
Именно тогда минчанин поставил свой личный рекорд, выловив сома в 52 килограмма. Борьба с рыбой длилась полтора часа, и, судя по картинке, сом проиграл. Дело было на Припяти, а все нюансы в рассказе самого рыбака: 

— Рыбачили на Припяти возле деревни Макаричи, приезжаю сюда из Минска. Место здесь действительно рыбное, сюда люди по 26 лет приезжают, и постоянно что-то клюет. 

В тот день ловил из лодки на воблера. Полтора часа с ним боролись, но подсачника у меня с собой не было, поэтому пришлось тянуть на мель. Это не единственный мой сом, были еще пару экземпляров килограмм по 30, но 52 — рекорд.


Сам я только начинающий рыбак, езжу сюда раз в две недели, пытаюсь порыбачить на всех мощностях, даже лодку купил.

Дома еда есть, просто тут рыба трофейная, до 20 килограмм — делаю пару фото и отпускаю. Этот гигант пошел на шашлык, мясо восхитительное, не похоже на рыбу, больше на свинину. 
Источник: onliner.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]