Израиль разрешил своим гражданам посещать Беларусь
Минздрав Израиля с 16 августа исключил Беларусь и еще семь стран из списка запрещенных для посещения государств в связи с пандемией коронавируса.
Теперь Беларусь, Аргентина, Россия, Великобритания, Индия, Кипр, Кыргызстан, Узбекистан и ЮАР входят в «оранжевый» список, то есть относятся к странам со средним риском.
Граждане Израиля теперь могут посетить Беларусь, но по возвращении для них является обязательным семидневный карантин, независимо от статуса вакцинированного или переболевшего.
Беларусь была внесена в «красный» список Минздрава Израиля в начале июля. В связи с этим «Белавиа» сократила количество рейсов.
Источник: reform.by
16:10 16/08/2021
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