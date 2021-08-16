Теперь Беларусь, Аргентина, Россия, Великобритания, Индия, Кипр, Кыргызстан, Узбекистан и ЮАР входят в «оранжевый» список, то есть относятся к странам со средним риском.





Граждане Израиля теперь могут посетить Беларусь, но по возвращении для них является обязательным семидневный карантин, независимо от статуса вакцинированного или переболевшего.





Беларусь была внесена в «красный» список Минздрава Израиля в начале июля. В связи с этим «Белавиа» сократила количество рейсов.