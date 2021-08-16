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Солидарность - это сила: на восстановление Будславского костела собрали более миллиона рублей

В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела

На восстановление Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам».

"На восстановление костела после пожара было собрано уже более одного миллиона рублей. Благодарим всех за поддержку", - написано в сообщении.


В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.
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