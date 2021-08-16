На восстановление Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам».





"На восстановление костела после пожара было собрано уже более одного миллиона рублей. Благодарим всех за поддержку", - написано в сообщении.









В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.