Солидарность - это сила: на восстановление Будславского костела собрали более миллиона рублей
В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела
На восстановление Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам».
"На восстановление костела после пожара было собрано уже более одного миллиона рублей. Благодарим всех за поддержку", - написано в сообщении.
В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.
16:01 16/08/2021
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